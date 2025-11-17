U50 sinh con sau 10 năm hiếm muộn

Hà NộiChị Thắm vô sinh 10 năm do giảm dự trữ buồng trứng, dính buồng tử cung, thụ tinh ống nghiệm liên tiếp thất bại, đến 44 tuổi mới có con.

Chị Thắm từng phẫu thuật điều trị lưu thai, thụ tinh ống nghiệm (IVF) ở nhiều bệnh viện, 9 lần chuyển phôi thất bại. Vợ chồng chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) khám sau 6 năm "tìm" con bất thành. BS.CKII Cao Tuấn Anh cho biết người chồng có tinh trùng yếu, còn chị Thắm gặp hàng loạt khó khăn như lớn tuổi, dự trữ buồng trứng sụt giảm, dính buồng tử cung kèm tiền sử chuyển phôi thất bại liên tiếp.

Bác sĩ chọc hút trứng cho vợ đồng thời lấy tinh trùng từ chồng tiêm vào bào tương noãn (ICSI) tạo được 3 phôi ngày 5. Do vợ chồng lớn tuổi, phôi được sàng lọc di truyền tiền làm tổ PGT-A nhằm phát hiện bất thường về số lượng nhiễm sắc thể, kết quả chỉ một phôi bình thường.

Trước khi chuyển phôi cho chị Thắm, bác sĩ Tuấn Anh cùng êkíp phẫu thuật nội soi cắt bỏ mô sẹo và tách dính buồng tử cung. Tuy nhiên, nhiều chu kỳ sau đó chị Thắm vẫn không thể chuyển phôi do niêm mạc mỏng. Gần một năm sau chị Thắm chuyển phôi đậu thai song thai sinh hóa.

Đầu năm ngoái, vợ chồng chị thực hiện chu kỳ IVF mới thu được 11 phôi, có 6 phôi sau sàng lọc PGT-A đạt tiêu chuẩn di truyền. Bác sĩ Tuấn Anh chỉ định chị Thắm dùng thuốc chuẩn bị niêm mạc kết hợp hút và rửa sạch dịch tụ tại vết mổ sinh cũ. Chị Thắm đậu thai sau khi được chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung. Con gái chị chào đời sau một thập kỷ mong chờ bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,1 kg.

Con gái chị Thắm khi mới chào đời. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tuấn Anh, 60% trường hợp điều trị tại IVF Tâm Anh TP HCM là bệnh nhân lớn tuổi, vô sinh hiếm muộn lâu năm, bệnh lý phức tạp... Trường hợp thất bại chuyển phôi nhiều lần như chị Thắm có thể bắt nguồn từ chất lượng phôi, bất thường buồng tử cung hoặc phôi và niêm mạc tử cung không tương thích. Độ tuổi và bệnh lý nền của người phụ nữ cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ phôi thai làm tổ.

Bác sĩ khuyên vợ chồng hiếm muộn lâu năm nên kiên nhẫn phối hợp chặt chẽ cùng bác sĩ điều trị theo phác đồ cá thể hóa nhằm nâng cao tỷ lệ thành công và giảm rủi ro, biến chứng. Phác đồ cá thể hóa được xây dựng dựa trên tuổi của người phụ nữ, dự trữ buồng trứng, các nguyên nhân vô sinh, tiền sử điều trị trước đó và tình trạng sức khỏe tổng quát. Trong đó, sàng lọc di truyền tiền làm tổ là phương pháp thường được chỉ định cho các cặp vợ chồng lớn tuổi, có tiền sử sảy thai, lưu thai nhiều lần chưa rõ nguyên nhân, giúp lựa chọn phôi có chất lượng tốt nhất cả về hình thái lẫn di truyền trước khi chuyển vào buồng tử cung của người mẹ.

Nhờ phác đồ cá thể hóa phù hợp, năm 2021-2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP HCM trung bình đạt 80,1%, riêng nhóm điều trị thất bại nhiều lần trước đó đạt 71,9%.

Thanh Ba