U xơ tử cung teo nhỏ sau nút mạch

Hà NộiChị Lan, 48 tuổi, có u xơ tử cung kích thước gần 10 cm, được bác sĩ nút mạch thu nhỏ u mà không cần phẫu thuật.

Hai năm trước, chị Lan phát hiện khối u xơ tử cung khoảng 4 cm nhưng không điều trị. Nay rối loạn kinh nguyệt kéo dài, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chụp MRI cho thấy u xơ tăng lên tới 9,7x6,8 cm nằm trong lớp cơ tử cung, thành sau đáy tử cung, đẩy lồi niêm mạc tử cung. Bác sĩ chẩn đoán u có thể tăng sinh mạch mạnh, thuộc nhóm FIGO 2 - dễ gây rong kinh và đau bụng dữ dội khi hành kinh.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, chỉ định người bệnh điều trị u xơ tử cung bằng phương pháp nút mạch thay vì cắt bỏ tử cung. Nút mạch giúp giảm thể tích khối u, kiểm soát lượng máu kinh, tránh thiếu máu do mất máu mạn tính, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, bảo tồn tử cung và tránh phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh.

Ảnh khối u của chị Lan thay đổi kích thước trước và sau khi can thiệp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hiền, nút mạch là phương pháp ít xâm lấn, an toàn, hiệu quả cho nhiều phụ nữ bị u xơ tử cung. Bác sĩ dùng các ống thông đi vào động mạch, đẩy chất gây tắc để ngắt nguồn dinh dưỡng nuôi khối u xơ, từ đó u teo nhỏ, giảm dần và hết các triệu chứng đau bụng hay rong kinh. Can thiệp chỉ để lại vết rạch nhỏ 2 mm trên da đùi sau đó lành lại trong vòng một tuần, không để lại sẹo.

Trước đây, những bệnh nhân có u xơ tử cung kích thước lớn thường phải phẫu thuật để bóc tách u nhưng dễ bị chảy máu nếu u nằm dưới niêm mạc, dẫn đến phải cắt tử cung. Hiện, công nghệ nút mạch với sự hỗ trợ của hệ thống robot chụp mạch, giúp bác sĩ điều trị thành công những khối u kích thước lớn, không cần phẫu thuật, ít biến chứng sau điều trị và vẫn bảo toàn tử cung, có thể làm mẹ.

U xơ tử cung là khối u lành tính thường phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thông thường, u có xu hướng phát triển nhanh gây biến dạng lòng tử cung, ít khi chuyển thành ung thư.

Bác sĩ Hiền khuyên phụ nữ nên kiểm soát cân nặng, tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện ra bệnh sớm và điều trị kịp thời. Người có u xơ tử cung hoặc từng phẫu thuật bóc u xơ tử cung cần đến bệnh viện theo dõi 6-12 tháng một lần. Tầm soát và điều trị sớm giúp ngăn ngừa biến chứng và bảo vệ sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Thuận Lê

*Tên nhân vật đã thay đổi