U xơ tử cung có thể mang thai không?

U xơ tử cung có ảnh hưởng đến việc mang thai không cần thăm khám kỹ lưỡng xem u nằm ở vị trí nào, kích thước bao nhiêu, có chèn ép buồng tử cung hay không.

Chào bác sĩ, em năm nay 44 tuổi và chưa có em bé nào. Em lấy chồng từ năm 2005, chưa bỏ thai, chưa nạo hút, em đi khám bác sĩ thì bảo không sao. Cho đến năm 2017 khám ở bệnh viện sản nhi tỉnh, bác sĩ bảo có u đa nhân xơ tử cung nhưng vẫn làm phôi được. Em làm được 6 phôi ngày 3, chuyển phôi 2 lần nhưng không thành công. Lần thứ 3 chuyển phôi thì có beta, nhưng siêu âm bác sĩ đều nói là nhiều u. Đến tuần thứ 6 bác sĩ bảo thai tương đương 5 tuần, chậm phát triển. Đến tuần thứ 7 sẽ không có tim thai.

Em có đi kiểm tra một số bệnh viện khác thì bác sĩ nói em không làm được IVF vì có u xơ tử cung, đặt phôi sẽ hỏng. Em mất hy vọng 2 năm nay, em mong các bác sĩ tư vấn cho em là nếu cái u chưa xử lý thì chuyển phôi có ảnh hưởng gì không? Cái u rất to, khả năng đậu thai được hay không?

Trả lời:

Trước hết, tôi xin được chia sẻ với khó khăn mà chị gặp phải. Qua những vấn đề chị chia sẻ, tôi xin được nhấn mạnh trường hợp của chị là một trường hợp khó.

Như chúng ta biết, yếu tố đầu tiên khi các bác sĩ cân nhắc và tiên lượng về kết quả điều trị cho người bệnh là độ tuổi của người bệnh. Năm nay chị 44 tuổi, với độ tuổi trên 40, chức năng buồng trứng sẽ suy giảm, không chỉ suy giảm về số lượng mà về cả chất lượng. Ngoài ra, chúng ta thấy kết quả điều trị IVF lần trước của chị cũng không được như ý. Chị có chuyển phôi 2 lần nhưng kết quả không thành công.

Khi thất bại làm tổ, đặc biệt là làm tổ liên tiếp nhiều lần thì chúng ta có 3 nhóm nguyên nhân chính: thứ nhất là do buồng tử cung, thứ hai là do phôi, thứ ba là do sự tiếp nhận của niêm mạc tử cung với phôi đó. Ở đây, chúng tôi nhận thấy với trường hợp của chị, chúng ta cần có phác đồ điều trị phù hợp, gọi là cá thể hóa điều trị để có thể thu được số nang trứng tối ưu, số lượng noãn tối ưu để có thể thu được số noãn tốt nhất.

Ngoài ra, chị có thêm khó khăn là có đa nhân xơ tử cung. Với nhân xơ, chúng tôi cần phải xem xét xem nhân xơ đó nằm ở vị trí nào, kích thước bao nhiêu, có ảnh hưởng đến buồng tử cung hay không? Trường hợp của chị là đa nhân xơ, tức là có rất nhiều nhân xơ, cho nên cần xem xét rất kỹ là có bao nhiêu nhân xơ và những nhân xơ nào ảnh hưởng, khả năng phẫu thuật là bao nhiêu?

Chúng tôi từng điều trị rất nhiều trường hợp như chị. Rất nhiều người có nhân xơ độ 3-4cm, tức là khá to, nhưng nằm ở vị trí bình thường, không ảnh hưởng gì đến quá trình mang thai, thì chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân chưa cần phẫu thuật. Nhưng có những trường hợp nhân xơ rất nhỏ, khoảng độ 5-10mm chúng tôi đã khuyên phải phẫu thuật rồi. Tất nhiên khi phẫu thuật, chúng tôi luôn đặt vấn đề là bảo tồn tử cung một cách tối đa về mặt giải phẫu, chứ không phải cắt nhân xơ rồi làm hỏng tử cung đi. Nếu hỏng tử cung thì không còn cách nào mang thai được ngoài mang thai hộ.

Do đó, việc quyết định có phẫu thuật hay không cần có sự thăm khám thật cẩn trọng, và thời điểm phẫu thuật cũng được cân nhắc vì có những thời điểm không thể phẫu thuật được ngay. Ví dụ như có những thời điểm u xơ chèn ép quá to và có nhiều mạch máu đến nuôi nó thì việc phẫu thuật rất khó khăn, cần có điều trị phối hợp làm sao cho u xơ đó có ít mạch máu đến cung cấp, có thể thu gọn lại thì khi phẫu thuật sẽ tốt hơn.

Nếu thực sự u xơ có ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của IVF thì chúng tôi sẽ có biện pháp can thiệp phù hợp. Bệnh nhân điều trị phụ khoa bình thường thì chỉ điều trị u xơ tử cung, nhưng bệnh nhân đến điều trị hiếm muộn với mục tiêu là mong con. Với những can thiệp trong điều trị IVF, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao nâng cao tỷ lệ thành công trong IVF. Đó là mục tiêu quan trọng nhất.

Với trường hợp của chị đã 44 tuổi và đã làm IVF được 17 năm, do đó chúng tôi càng mong muốn được khám sớm và tìm ra được phương pháp điều trị tốt nhất cho chị. Chồng chị cũng nên đi khám bởi vì đôi khi chúng ta chỉ quan tâm yếu tố người vợ mà bỏ quên người chồng cũng tác động và ảnh hưởng đến chất lượng phôi, từ đó có thể làm giảm tỷ lệ thành công.

Khi vợ chồng chị đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh giá lại kết quả những lần thăm khám trước và thăm khám tìm nguyên nhân, phân tích và đưa ra phác đồ điều trị cho chị. Rất mong sẽ gặp lại chị sớm tại IVFTA và chúc chị sớm có tin vui.

PGS.TS.BS Lê Hoàng

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội