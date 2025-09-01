U xơ dây thanh quản gây khàn tiếng

TP HCMChị Thương, 43 tuổi, hay khàn tiếng, đau họng, bác sĩ chẩn đoán u xơ dây thanh ở hai bên.

Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy mũi khe giữa xuất tiết dịch, vòm đọng dịch, họng sung huyết, hai dây thanh phù nề, sụn phễu sung huyết, theo dõi hạt dây thanh hai bên. ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết chị Thương bị viêm họng thanh quản sung huyết, theo dõi u xơ dây thanh quản (hạt xơ dây thanh), viêm mũi xuất tiết.

U xơ dây thanh quản là các hạt xơ nhỏ ở hai bên dây thanh, thường có chân rộng, nằm ở vị trí 1/3 giữa dây thanh, kích thước tương tự và thường mọc đối xứng nhau. Bệnh thường gặp ở người phải nói nhiều, tần suất và cường độ lớn như ca sĩ, giáo viên, người dẫn chương trình.

Chị Thương được điều trị bằng thuốc, bác sĩ khuyên nên nói ít. Song do tính chất công việc, chị Thương làm giáo viên phải nói thường xuyên nên sau 4 tuần, triệu chứng không cải thiện nhiều. Hạt xơ dây thanh kém đáp ứng với điều trị nội khoa và phương pháp trị liệu giọng nói. Lúc này, bác sĩ định phẫu thuật nội soi treo thanh quản, cắt hạt xơ dây thanh.

Bác sĩ Hằng (ngồi) đang phẫu thuật cho chị Thương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hằng sử dụng ống soi cứng kết hợp bộ treo thanh quản, quan sát rõ toàn bộ dây thanh và vùng lân cận trên màn hình nội soi. Êkíp dùng dụng cụ chuyên dụng loại bỏ hạt xơ dây thanh hai bên, cầm máu tại chỗ. Phương pháp này có ưu điểm ít xâm lấn, không cần khâu vết thương hỗ trợ, dây thanh hồi phục nhanh, hạn chế sẹo xơ, bảo tồn giọng nói cho người bệnh.

Hậu phẫu, sức khỏe chị Thương ổn định, xuất viện sau một ngày. Hạn chế nói trong ba ngày đầu sau phẫu thuật, không hắng giọng, tránh nơi khói bụi, uống nhiều nước. Tái khám sau một tuần, vết mổ lành thương. Tiếp tục tái khám sau 2 tuần, mức độ hồi phục của dây thanh và giọng nói tốt.

Nói nhiều, tần suất liên tục khiến dây thanh bị căng giãn quá mức, mất khả năng đàn hồi. Lâu dần, các mô tăng sinh hình thành, dẫn đến sự xuất hiện của hạt xơ dây thanh. Một số yếu tố khác cũng góp phần gây bệnh như viêm thanh quản, viêm họng kéo dài không điều trị triệt để, trào ngược họng - thanh quản hoặc trào ngược dạ dày thực quản mạn tính.

Triệu chứng bệnh gồm khàn tiếng, hụt hơi, khó khăn giao tiếp, cổ họng sưng đau. Các hạt xơ lâu ngày ở hai bên dây thanh có thể làm tăng nguy cơ viêm thanh quản cấp tính, biến chứng nặng có thể xuất huyết thanh quản, khó thở...

Để đề phòng bệnh, bác sĩ Hằng khuyến cáo không nên nói quá nhiều, nói liên tục, hạn chế nói to, la hét. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ vùng họng, không uống bia rượu, không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng. Điều trị triệt để bệnh trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược họng - thanh quản nếu có.

Uyên Trinh