Tôi đang cho con bú tháng thứ 3 thì phát hiện ngực có vài nốt nhỏ như u. U vú khi cho con bú có phải ung thư không? (Ngọc Lan, Lâm Đồng)

Trả lời:

Khi cho con bú, ngực phụ nữ thường xuất hiện u cứng, dày, sưng. Các khối u cảm giác tròn, lởm chởm, xuất hiện ở một hoặc hai ngực, có thể xảy ra ở nách, gây đau nhức. Đây thường là các khối vón cục (nốt sần) do tắc sữa.

Nguyên nhân phổ biến gây ra các nốt sần ở ngực khi cho con bú có thể là viêm vú, sữa tích tụ quá nhiều do đặt trẻ bú sai tư thế hoặc trẻ ngậm vú chưa đúng khớp, tăng tiết sữa 1-2 tháng sau khi sinh con. Các khối vón cục giảm kích thước khi sữa được lưu thông. Trường hợp tắc sữa kéo dài, khối vón cục sẽ lớn thêm, gây viêm, sưng tấy ngực. Người mẹ có thể bị nóng, sốt, đau nhức, khó chịu toàn thân. Nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ cao dẫn đến áp xe.

Bác sĩ Vinh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Những trường hợp khác gây khối u ở ngực khi cho con bú như u nang chứa sữa (bọc sữa), nang vú lành tính và u xơ tuyến vú. Bọc sữa hình thành khi các ống dẫn sữa bị thu hẹp, tắc nghẽn khiến một lượng sữa mắc kẹt trong nang. Bọc sữa hình túi tròn, trơn, có thể di chuyển, kích thước 1-10 cm, có thể nhỏ lại sau khi bé bú. Nhiều trường hợp bọc sữa gây đau, cần rạch, chọc hút để dẫn lưu sữa ra ngoài. Rạch, chọc hút nhiều lần dễ gây nhiễm trùng nang sữa.

U tuyến vú cho con bú là khối u lành tính, không đau, xuất hiện vào cuối thai kỳ hoặc trong thời kỳ cho con bú. Chúng có thể phát triển nhanh chóng do bị kích thích nội tiết tố và tự biến mất khi hết cho con bú. Ít khi khối u ở ngực xuất hiện khi người mẹ đang cho con bú là ác tính. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn có thể xảy ra với các dấu hiệu khối u cứng, chắc, không di chuyển, không giảm kích thước sau khi bé bú, xuất hiện vết lõm trên da... Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ hoặc Ung bướu để được kiểm tra, chẩn đoán chính xác.

Ung thư vú dạng viêm với triệu chứng toàn bộ ngực đỏ, sưng tấy, đau... có thể nhầm lẫn với tình trạng viêm vú. Ung thư vú dạng viêm có dấu hiệu khác với viêm vú là da ngực sần sùi, đôi khi nhũ hoa co rút lại.

BS.CKI Lê Ngọc Vinh

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM