U tuyến ức không triệu chứng

TP HCMÔng Hiếu, 43 tuổi, không ho, không đau ngực hay mệt mỏi, khám sức khỏe định kỳ bất ngờ bác sĩ phát hiện khối u tuyến ức.

Kết quả chụp cắt lớp ngực của ông Hiếu cho thấy một khối bất thường nằm ở trung thất - vùng giữa hai lá phổi, nơi tập trung nhiều cơ quan quan trọng như tim, mạch máu lớn và tuyến ức. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u trung thất là nhóm bệnh không hiếm gặp nhưng khó phát hiện sớm bởi khi khối u còn nhỏ hay ở giai đoạn sớm thường không biểu hiện triệu chứng. Dù lành tính hay ác tính, các khối u trung thất đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Các dạng u tuyến ức nhóm B (B1, B2, B3) lành tính nhưng xâm lấn mạnh. Nếu không can thiệp kịp thời, u phát triển sẽ chèn ép tim, phổi và các mạch máu lớn, gây suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn. Trong khi đó, khối u tuyến ức ác tính như Lymphoma hay Thymoma có thể di căn, lan rộng nhanh. Nếu xâm lấn vào tủy sống, khối u gây chèn ép tủy; trường hợp xâm lấn tim dễ dẫn đến tử vong.

PGS Vĩnh (thứ hai bên phải qua) cùng êkíp phẫu thuật cho ông Hiếu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ hội chẩn chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u bằng robot cho ông Hiếu. So với mổ hở truyền thống, robot giúp bác sĩ quan sát phẫu trường bằng hình ảnh 3D phóng đại. Các cánh tay robot có khả năng xoay linh hoạt 540 độ, hỗ trợ bác sĩ tiếp cận và bóc tách chính xác những vị trí sâu, hẹp trong trung thất, tránh tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Hậu phẫu hai ngày, ông Hiếu tự đi lại nhẹ nhàng, sức khỏe ổn định, xuất viện. PGS Vĩnh đánh giá ca mổ thành công nhờ phát hiện sớm khối u khi còn nhỏ, chưa xâm lấn.

2/3 khối u trung thất lành tính, tầm soát sớm có thể giúp phát hiện, can thiệp để ngăn chặn u phát triển gây tổn thương đến các cơ quan lân cận. Các phương pháp tầm soát như chụp CT, MRI, chụp X-quang ngực hay nội soi, sinh thiết... giúp phát hiện sớm những khối u ngay cả khi người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng.

Các bệnh lý tại lồng ngực như u trung thất hay ung thư phổi có đặc điểm chung là không có biểu hiện rõ ràng hoặc dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường. TS.BS Lê Tấn Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay tầm soát ung thư phổi hỗ trợ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khi chưa có triệu chứng, nâng cao cơ hội điều trị thành công. Những người lớn tuổi, có bệnh lý nền nên khám sức khỏe định kỳ.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi