U màng não gây rối loạn tiền đình

TP HCMChị Nga, 52 tuổi, ù tai, choáng váng, mất thăng bằng, điều trị rối loạn tiền đình không bớt, gần đây điếc tai trái, bác sĩ phát hiện u màng não.

ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh bị suy giảm thính lực không phải do thủng nhĩ hay viêm tai thông thường, kết quả đo chức năng tiền đình cho thấy phản xạ mắt - tiền đình giảm. Kiểm tra rung giật nhãn cầu ghi nhận bệnh nhân suy giảm nặng chức năng tiền đình một bên, cả trung ương và ngoại biên, gợi ý tình trạng tổn thương ở vùng tiền đình trong tai (tiền đình ngoại biên) và tiền đình trung ương (ở não - tiểu não - hành não), rối loạn vận nhãn trung ương.

Chị Nga nghe kém hỗn hợp, vừa nghe kém dẫn truyền và nghe kém tiếp nhận. Theo bác sĩ Duy, thông thường, người mắc bệnh lý tai ngoài hoặc tai giữa thì chỉ nghe kém dẫn truyền. Còn người bệnh nghe kém tiếp nhận nặng kèm ù tai, choáng váng, mất thăng bằng, có thể do tổn thương sâu hơn ở dây thần kinh thính giác hoặc vùng não bộ liên quan.

Bác sĩ Duy kiểm tra chức năng tiền đình cho chị Nga. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy chỉ định chụp CT loại trừ khả năng người bệnh xốp xơ tai. Xét nghiệm hình ảnh, chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện bệnh nhân có tổn thương choán chỗ góc cầu tiểu não trái nghi u màng não, kích thước 24x44x33 mm. Khối u đè đẩy cầu não, tiểu não trái, phù não kế cận, não thất 4 lệch sang phải, đè ép khả năng teo dây 5 trái. Tổn thương đã lan vào ống tai trong trái, thay đổi toàn bộ chiều dài ống tai trong và lan vào khoang Meckel (một ngăn nhỏ trong sọ chứa hạch của dây thần kinh cảm giác chính ở vùng mặt) bên trái khoảng 4.5 mm.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh giá tổn thương do u màng não đã lan vào ống tai trái khiến bệnh nhân ngày càng nghe kém. Nếu không phẫu thuật, u phát triển sẽ chèn ép não và dây thần kinh có thể gây đau đầu, giảm thị lực, yếu liệt tay chân, ảnh hưởng tính mạng. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật u nội sọ, vòm đại não không xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ để lấy khối u đang bám dính lều tiểu não.

Bác sĩ Sĩ (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cho chị Nga. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp cắt gốc bám u và dùng máy Cusa đánh, hút từng phần khối u, không làm tổn thương các cấu trúc thần kinh xung quanh, cầm máu kỹ, bảo tồn tối đa dây thần kinh và mạch máu xung quanh. Sau cùng đóng vết mổ, vá kín màng cứng, đặt lại nắp sọ, khâu da từng lớp.

Hậu phẫu, chị Nga hồi phục tốt, xuất viện sau 4 ngày. Tái khám sau 7 ngày, sức khỏe người bệnh ổn định, không ghi nhận dấu hiệu bất thường, giảm triệu chứng ù tai, nghe kém, choáng váng. Hai tháng sau phẫu thuật, các triệu chứng này hết hẳn.

Sau phẫu thuật chị Nga cần tập vật lý trị liệu để cơ thể thích nghi và bù trừ chức năng tiền đình, lấy lại sự thăng bằng. Bác sĩ Duy lưu ý triệu chứng rối loạn tiền đình và u não khá giống nhau nên khiến người bệnh nhầm lẫn, điều trị không đúng khiến bệnh kéo dài, diễn tiến nặng hơn. Trước đây, người bệnh thường được bác sĩ khám lâm sàng, khai thác bệnh sử, chẩn đoán dựa trên kinh nghiệm. Nhưng hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của máy móc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cả chẩn đoán và điều trị, giúp bác sĩ hiện sớm, chẩn đoán đúng và điều trị đúng hướng kịp thời, ngăn biến chứng.

Khi có các triệu chứng kéo dài như đau đầu, ù tai, nghe kém, choáng váng, nôn ói, chóng mặt hay yếu, tê một phần cơ thể, người bệnh nên đến cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại để được khám, từ đó điều trị kịp thời ngăn biến chứng.

Uyên Trinh

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi