U lồng ngực xâm lấn màng tim

TP HCMAnh Đông, 40 tuổi, khó thở, nặng ngực, sốt nhẹ kéo dài, chụp CT phát hiện khối u lớn trong lồng ngực.

BS.CKII Trần Công Quyền, Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u kích thước 70x35x73mm bắt thuốc không đồng nhất, nghi xâm lấn vào các mạch máu lớn, không thể sinh thiết trước mổ do vị trí khó. Êkíp quyết định phẫu thuật vừa điều trị vừa xác định bản chất khối u.

Theo bác sĩ Quyền, với u trung thất (lồng ngực) phức tạp, mổ nội soi truyền thống có tỷ lệ thành công tương đối thấp. Nếu thất bại phải chuyển sang mổ mở, xâm lấn lớn, gây đau và chậm hồi phục. Êkíp phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Quyền (ngoài cùng bên trái) cùng êkíp phẫu thuật cho anh Đông. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhờ hệ thống camera 3D phóng đại, bác sĩ Quyền điều khiển 4 cánh tay robot linh hoạt xoay 540 độ, bóc tách chính xác khối u dính chặt vào các mạch máu lớn và màng tim. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy đây là khối viêm trung thất trước (tổ chức mô xơ mỡ viêm cấp tính), không phải khối u ác tính. Hậu phẫu, anh Đông hồi phục nhanh, vết thương lành tốt, hết khó thở và tức ngực, xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ Quyền cho hay anh Đông còn trẻ nhưng bị tràn dịch màng tim, khí phế thũng và tổn thương giãn khí mạn tính một phần nhu mô phổi (hậu quả do khí phế thũng, giãn phế quản...). Đây là nhóm bệnh lý thường gặp ở người trên 60 tuổi, có tiền sử hút thuốc hoặc làm việc trong môi trường độc hại thời gian dài. Anh còn có các hạch, nốt tổn thương phổi và tình trạng xơ phổi cần tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi diễn tiến hạch và nốt phổi nhằm phát hiện sớm nguy cơ ung thư.

Bác sĩ khuyên những người có dấu hiệu nặng ngực, khó thở, ho kéo dài... cần đi khám để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi