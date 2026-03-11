U lành tính trong phổi người phụ nữ

Hà NộiBà Mơ, 66 tuổi, có khối u ở thùy trên phổi trái kích thước khoảng 6 cm, sinh thiết xác định u lành tính.

Theo ThS.BS Đỗ Trung Dũng, khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết khối u lớn, tăng kích thước theo thời gian nhưng sinh thiết xuyên thành ngực chưa thể khẳng định chính xác bản chất khối u, chưa loại trừ nguy cơ ác tính. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt thùy phổi.

Êkíp cắt thùy trên phổi trái, bóc tách u cho bà Mơ bằng kỹ thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn, hạn chế đau, giảm mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục.

Êkíp phẫu thuật cho người bệnh bằng kỹ thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mẫu mô sau phẫu thuật được gửi làm giải phẫu bệnh, kết quả xác định đây là u xơ cơ viêm, thuộc nhóm tổn thương lành tính. Các hạch rốn phổi và trong nhu mô phổi chỉ ghi nhận tình trạng viêm mạn tính, không phát hiện tế bào ác tính.

Nghiên cứu trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (Pubmed), u xơ cơ viêm thường xuất hiện ở lứa tuổi thiếu niên và thanh thiếu niên. Ở người lớn như bà Mơ, u xơ cơ viêm chiếm dưới 1% các khối u phổi.

Theo bác sĩ Dũng, phẫu thuật được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn trong nhóm u này, vừa để có tổ chức đủ lớn cho sinh thiết xác định bản chất khối u vừa giúp loại bỏ hoàn toàn tổn thương, giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ khám cho người bệnh và đánh giá kết quả hồi phục tốt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Mơ hồi phục nhanh, vết mổ khô, được điều trị kháng sinh, giảm đau, tập hít thở phục hồi phổi, xuất viện sau một tuần. Khối u đã được loại bỏ hoàn toàn nên nguy cơ tái phát thấp. Tuy nhiên, bác sĩ Dũng khuyến cáo người bệnh cần theo dõi định kỳ do loại u xơ cơ viêm có đặc tính sinh học không ổn định.

Ly Nguyễn