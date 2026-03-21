U bì buồng trứng có gây khó đậu thai không?

Tôi 30 tuổi, kết hôn 6 tháng chưa có con, phát hiện u bì buồng trứng trái 5 cm. U này có gây khó có con, cần mổ không? (Mai, tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời:

Để có thai tự nhiên, người vợ cần có chu kỳ rụng trứng đều, tử cung bình thường, ít nhất một trong hai vòi trứng thông. Chồng cần có tinh dịch đồ đủ tiêu chuẩn để thụ thai. Thông thường, nếu mọi chỉ số hoàn toàn bình thường thì khoảng 70-80% cặp vợ chồng sẽ có thai trong 6 tháng đầu quan hệ thường xuyên.

U bì buồng trứng tăng kích thước chậm, trung bình khoảng 1 cm trong 1-2 năm, không lớn nhanh đột ngột. Khối u của chị kích thước khoảng 5 cm, có thể xuất hiện từ lâu và khả năng lành tính. U bì không phải là nguyên nhân làm giảm dự trữ buồng trứng nhanh và ít gây tổn thương buồng trứng nếu chưa can thiệp phẫu thuật.

Vợ chồng chị 30 tuổi, quan hệ đều đặn trong vòng 6 tháng mà chưa có con thì cần đi khám chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để đánh giá đầy đủ từ hai phía. Trường hợp chức năng sinh sản hoàn toàn bình thường, anh chị có thể tiếp tục theo dõi thêm 6 tháng nữa. Sau thời gian này, nếu chưa có thai, bác sĩ dựa vào dự trữ buồng trứng, đặc điểm tinh trùng và tình trạng vòi trứng để quyết định hướng can thiệp phù hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bác sĩ điều trị hỗ trợ sinh sản hội chẩn cùng bác sĩ sản phụ khoa đưa ra hướng điều trị tốt nhất tùy vào đặc điểm khối u buồng trứng như kích thước, vị trí, mức độ dính, nguy cơ tổn thương mô lành. Các bác sĩ cũng đánh giá mức độ nguy cơ làm giảm dự trữ buồng trứng sau phẫu thuật. Nếu có khả năng tổn thương nhiều đến mô buồng trứng, êkíp cân nhắc phương án hỗ trợ sinh sản trước mổ hoặc can thiệp hỗ trợ sinh sản ngay sau mổ.

Trong một số trường hợp, sau phẫu thuật 3-6 tháng, bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng giảm dự trữ buồng trứng nhanh. Vì vậy, sau mổ chị cần theo dõi sát và kiểm tra lại sớm để có hướng can thiệp kịp thời.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM