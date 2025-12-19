Tuyến tiền liệt to gấp ba bình thường chèn ép niệu đạo

TP HCMTuyến tiền liệt của ông Hạnh, 68 tuổi, to gấp 3 lần bình thường, chèn ép niệu đạo khiến bàng quang căng tức gây tiểu đêm.

Ông Hạnh uống thuốc không hiệu quả, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM soi niệu đạo - bàng quang kết hợp chụp cộng hưởng từ MRI đánh giá tình trạng tuyến tiền liệt. ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán ông Hạnh bị phì đại tuyến tiền liệt (tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt), thể tích 77 ml, gấp ba lần nam giới bình thường, chèn ép niệu đạo, cản trở dòng nước tiểu. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các rối loạn tiểu tiện kéo dài, tiểu đêm.

Bác sĩ Duy phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser (Holep) cho ông Hạnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới. Bệnh có thể được điều trị bằng thuốc ở giai đoạn sớm. Song khi tuyến tiền liệt tăng sinh quá mức như trường hợp ông Hạnh, cần can thiệp phẫu thuật nhằm giải phóng tắc nghẽn và ngăn ngừa các biến chứng, theo bác sĩ Duy.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt cho ông Hạnh bằng laser (Holep). Phương pháp này phù hợp khi tuyến tiền liệt kích thước lớn, giảm nguy cơ tái phát so với các phương pháp điều trị truyền thống. Ca phẫu thuật được thực hiện qua ngả niệu đạo mà không cần rạch da. Năng lượng laser Holmium bóc trọn phần nhân tuyến tiền liệt tăng sinh, nghiền nhỏ, hút ra ngoài bằng máy xay mô. Nhờ năng lượng laser Holmium, quá trình bóc tách chính xác, kiểm soát chảy máu, hạn chế tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Sau phẫu thuật, ông Hạnh không còn cảm giác tiểu gấp, xuất viện sau 3 ngày.

Phì đại tuyến tiền liệt ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nam giới, gây ra triệu chứng điển hình là rối loạn tiểu, có thể dẫn đến biến chứng như bí tiểu cấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc suy thận do tắc nghẽn kéo dài. Yếu tố gây bệnh bao gồm tuổi tác, thay đổi hormone, di truyền, lối sống ít vận động...

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới trung niên và cao tuổi khi có các triệu chứng rối loạn tiểu cần khám, điều trị sớm, đồng thời loại trừ nguyên nhân ung thư tuyến tiền liệt. Người bệnh mắc bệnh nhẹ có thể được theo dõi, điều chỉnh lối sống hoặc điều trị nội khoa. Trường hợp cần thiết được can thiệp phẫu thuật bằng cắt tuyến tiền liệt qua nội soi niệu đạo (TURP), bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser như Holep hoặc Thulep, hoặc phẫu thuật mổ mở, nội soi cắt tuyến tiền liệt. Các phương pháp ít xâm lấn như nhiệt hơi nước Rezum hoặc tắc mạch tuyến tiền liệt nếu kích thước và triệu chứng của người bệnh ở mức độ trung bình.

Để phòng ngừa bệnh, nam giới nên uống đủ nước trong ngày nhưng hạn chế uống nhiều vào buổi tối để tránh tiểu đêm, kiêng rượu bia, cà phê và các chất kích thích. Sống lành mạnh, tăng cường vận động và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, điều trị bệnh kịp thời.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi