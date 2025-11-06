Tiêm hơi nước thu nhỏ tuyến tiền liệt phì đại

TP HCMÔng Lý, 56 tuổi, bị phì đại tuyến tiền liệt gây bí tiểu, được bác sĩ điều trị khỏi bệnh bằng thủ thuật tiêm hơi nước Rezum.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết kích thước tuyến tiền liệt lớn của ông Lý lớn khoảng 50 ml, chỉ số PSA trong máu (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) 10,5 ng/ml gấp hơn hai lần bình thường, nghi ngờ ung thư. May mắn kết quả sinh thiết ghi nhận tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt của ông Lý phì đại, thùy giữa nhô sâu vào cổ bàng quang, chèn ép niệu đạo và biến dạng cổ bàng quang, gây tắc nghẽn dòng tiểu nặng. Ông đã đặt ống thông tiểu và điều trị nội khoa bằng thuốc uống nhiều tháng không hiệu quả. Người bệnh không muốn phẫu thuật vì sợ ảnh hưởng chức năng sinh lý nên bác sĩ tư vấn điều trị bằng liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum ít xâm lấn, giảm tối đa nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Cương (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp thực hiện thủ thuật Rezum điều trị phì đại tuyến tiền liệt cho ông Lý. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Cương dùng thiết bị dẫn truyền hơi nước vô khuẩn, nội soi qua đường tiểu để tiêm hơi nước vào vùng mô tuyến tiền liệt tăng sinh. Tác dụng nhiệt từ hơi nước gây hoại tử vùng tuyến tiền liệt bị tác động, giải phóng chèn ép niệu đạo. Thời gian thực hiện thủ thuật Rezum chỉ 15 phút. Ông Lý tỉnh táo, ăn uống bình thường ngay sau đó, xuất viện trong ngày.

Một tuần sau, ông tái khám, được rút ống thông tiểu, tình trạng cải thiện rõ rệt. Hiệu quả của phương pháp này phát huy sau 2 tuần điều trị và tốt nhất sau 3 tháng, duy trì trong nhiều năm, tỷ lệ phải can thiệp lại sau 5 năm khoảng 5-10%, theo bác sĩ Cương.

Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi, biểu hiện bởi các triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu đêm, tiểu khó, dòng tiểu yếu, tiểu không hết... Một số trường hợp không được điều trị sớm, bệnh diễn tiến gây biến chứng như nhiễm khuẩn tiết niệu, tiểu máu, bí tiểu cấp tính, suy thận...

Theo bác sĩ Cương, nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngả niệu đạo là phương pháp phẫu thuật điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt phổ biến. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt bỏ nhiều mô tuyến tiền liệt có nguy cơ xuất tinh ngược dòng (khoảng 60-80% trường hợp), làm giảm khả năng có con, gây tâm lý lo lắng cho nam giới.

Thủ thuật Rezum là lựa chọn phù hợp để bảo vệ chức năng tình dục, thủ thuật ít xâm lấn, điều trị hiệu quả, an toàn cho hầu hết trường hợp tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính thể tích 30-80 ml, ngay cả khi có thùy giữa. Thời gian thực hiện nhanh chóng, người bệnh hồi phục nhanh, đặc biệt bảo tồn chức năng cương dương, không ảnh hưởng đến xuất tinh, không gây tổn thương cơ vòng cổ bàng quang, giảm nguy cơ xuất tinh ngược dòng.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi