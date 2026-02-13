Tuyến tiền liệt to gấp 6 lần gây bí tiểu

TP HCMÔng Quang, 75 tuổi, bí tiểu tái phát nhiều năm do tuyến tiền liệt tăng sinh gấp 6 lần chèn ép niệu đạo và bàng quang, từ Mỹ về Việt Nam phẫu thuật.

Ông Quang mắc phì đại tuyến tiền liệt hơn 20 năm, gần đây rối loạn đường tiểu, cấp cứu nhiều đợt do bí tiểu cấp tính. Ông điều trị nội khoa tại Mỹ, nay tranh thủ về Việt Nam nghỉ Tết, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả, tuyến tiền liệt của ông Quang thể tích 154 ml, gấp 6 lần bình thường. Chỉ số kháng nguyên tuyến tiền liệt (PSA) tăng cao 21 ng/mL, vượt ngưỡng hơn 5 lần nhưng không có nguy cơ ung thư dựa trên tổng thể tích tuyến tiền liệt cùng tiền sử hai lần sinh thiết lành tính trước đây.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán tuyến tiền liệt của ông Quang phì đại gây chèn ép đường tiểu dưới là nguyên nhân gây tiểu khó, bí tiểu, cần phẫu thuật để tránh nhiễm khuẩn đường tiết niệu và nguy cơ suy thận.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium cho ông Quang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị cho người bệnh bằng phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium (HoLEP) ít xâm lấn, giúp lấy trọn nhân tuyến tiền liệt dù thể tích rất lớn, hạn chế chảy máu và rút ngắn thời gian hồi phục. Êkíp đưa ống nội soi qua niệu đạo vào tuyến tiền liệt, không cần rạch da. Năng lượng laser Holmium tách mô tuyến tiền liệt phì đại khỏi bao tuyến, đồng thời bịt kín các mạch máu, hạn chế tối đa mất máu trong quá trình phẫu thuật. Phần mô sau khi bóc tách được đẩy vào bàng quang, nghiền nhỏ bằng máy xay mô và hút ra ngoài.

Hậu phẫu, ông Quang hồi phục, vết mổ không đau, đi tiểu dễ dàng, không cần gắng sức, xuất viện sau 3 ngày. Giải phẫu bệnh sau một tuần cho kết quả lành tính.

Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thường xảy ra ở nam giới sau 50 tuổi, nguyên nhân do tuổi tác, thay đổi nội tiết tố nam, di truyền, béo phì... Ở giai đoạn nhẹ, người bệnh chỉ cần theo dõi sức khỏe định kỳ, thay đổi lối sống hoặc điều trị nội khoa. Trường hợp nặng cần can thiệp ngoại khoa để tránh các biến chứng nghiêm trọng như bí tiểu mạn tính, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tiểu ra máu, sỏi bàng quang, suy giảm chức năng thận. Hiện, phương pháp điều trị ngoại khoa thường được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM gồm cắt đốt nội soi qua niệu đạo, bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser hoặc các phương pháp ít xâm lấn như liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum, nút mạch tuyến tiền liệt.

Bác sĩ Duy khuyến cáo nếu có các triệu chứng đường tiểu dưới, nam giới nên khám chuyên khoa, đo chỉ số PSA, đánh giá thể tích tuyến tiền liệt và lượng nước tiểu tồn dư để điều trị sớm, cải thiện chất lượng sống, ngăn ngừa biến chứng.

Hà Thanh

* Tên người bệnh đã được thay đổi