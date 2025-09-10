Thu nhỏ tuyến tiền liệt phì đại bằng nhiệt hơi nước

TP HCMÔng Phương, 55 tuổi, bị phì đại tuyến tiền liệt, được điều trị bằng liệu pháp nhiệt hơi nước nhằm phá hủy các mô tăng sinh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tuyến tiền liệt của ông Phương có kích thước khoảng 70 ml, gần gấp đôi bình thường, thùy giữa tuyến tiền liệt to lồi vào bàng quang, gây tiểu khó, tiểu nhiều lần. Chỉ số PSA trong máu của người bệnh đến 10.6 ng/mL (bình thường dưới 4 ng/mL), nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tiền liệt. Sinh thiết ghi nhận kết quả lành tính.

Tình trạng phì đại tuyến tiền liệt lâu năm khiến ông Phương bị rối loạn tiểu nặng, dùng thuốc và thảo dược thời gian dài không hiệu quả. Người bệnh bị tiểu khó, tiểu nhiều lần, rối loạn chức năng tình dục. ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chỉ định điều trị cho ông Phương bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu bằng nhiệt hơi nước (Rezum).

Bác sĩ Cương (phải) và ThS.BS Phan Đức Hữu sử dụng liệu pháp Rezum điều trị phì đại tuyến tiền liệt cho ông Phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Liệu pháp hơi nước Rezum là kỹ thuật mới trong điều trị ngoại khoa tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Phương pháp này không cắt mô, không có vết mổ, sử dụng nhiệt hơi nước để hủy mô tuyến tiền liệt chèn ép quanh niệu đạo mà không làm tổn thương cấu trúc xung quanh, giảm nguy cơ biến chứng. Rezum không ảnh hưởng đến chức năng cương dương, không gặp biến chứng xuất tinh ngược dòng, bảo tồn chức năng tình dục nam giới.

Mỗi lần tiêm hơi nước trong 9 giây, hơi nước vô trùng sẽ lan tỏa khắp mô tuyến tiền liệt mục tiêu. Khi hơi nước tiếp xúc với mô, toàn bộ năng lượng nhiệt dự trữ trong hơi nước được giải phóng làm chết tế bào. Bác sĩ xác định số lần điều trị cần thiết dựa vào đặc điểm và kích thước tuyến tiền liệt của người bệnh. Theo thời gian, phản ứng chữa lành tự nhiên của cơ thể sẽ hấp thụ mô được điều trị, làm tuyến tiền liệt co nhỏ lại. Khi mô thừa được loại bỏ, niệu đạo rộng ra, làm giảm triệu chứng đường tiểu do phì đại tuyến tiền liệt. Thời gian thực hiện thủ thuật trong vòng 15 phút.

Sau điều trị, ông Phương hồi phục nhanh, không đau, ăn uống được, có thể đi lại gần như bình thường, xuất viện trong ngày. Sau 10 ngày, ông Phương đi tiểu tốt hơn trước. Tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu hơi buốt giảm dần trong 3 tháng sau điều trị.

Liệu pháp hơi nước Rezum điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt phổ biến ở nam giới lớn tuổi, tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo độ tuổi. Các yếu tố nguy cơ có liên quan bệnh này bao gồm người cao tuổi, có tiền sử gia đình mắc bệnh, thừa cân béo phì, lối sống ít vận động...

Phì đại tuyến tiền liệt gây ra các triệu chứng rối loạn tiểu, nếu không điều trị có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, với nhiều biến chứng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi bàng quang, tiểu máu, bí tiểu và suy thận. Bệnh thường được điều trị nội khoa bằng cách thay đổi lối sống và dùng thuốc. Nếu không hiệu quả hoặc có biến chứng, người bệnh cần được can thiệp phẫu thuật. Tùy trường hợp cụ thể, bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi