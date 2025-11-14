Tuyến tiền liệt phì đại khiến cụ ông bí tiểu

TP HCMÔng Mân, 86 tuổi, bí tiểu nặng, được bác sĩ phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser để không phải mang ống thông mở bàng quang suốt đời.

Ông Mân bị phì đại tuyến tiền liệt (tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt) chèn ép gây bí tiểu, được mở bàng quang qua da dẫn lưu nước tiểu thoát ra ngoài. Đây là giải pháp phù hợp cho người cao tuổi, nhiều bệnh nền, nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, nguy cơ không đáp ứng an toàn phẫu thuật như ông Mân. Song ống thông tiểu gắn cố định ở vùng bụng khiến ông vướng víu, đau rát, bất tiện trong sinh hoạt.

BS.CKI Phan Trường Nam, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nội soi bàng quang bằng ống soi mềm ghi nhận tuyến tiền liệt của ông Mân thể tích lớn chèn ép lên cổ bàng quang gây bí tiểu. Để có thể đi tiểu tự nhiên qua đường niệu đạo, người bệnh bắt buộc phẫu thuật, phương pháp điều trị tốt nhất là nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser (HoLEP).

Bác sĩ Nam đến khám cho ông Mân sau ca mổ bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp sử dụng năng lượng laser để bóc, lấy trọn mô tuyến tiền liệt phì đại cho ông Mân, giải phóng cổ bàng quang giúp đi tiểu bình thường trở lại.

Bác sĩ Nam cho biết thông thường với phương pháp HoLEP có thể rút ống thông tiểu sau phẫu thuật 1-2 ngày. Ông Mân đã được mở bàng quang ra da bằng phương pháp mổ hở, đặt ống thông lớn, thành bụng mỏng, dễ rò nước tiểu qua thành bụng. Bệnh nhân được rút ống thông khi tái khám vào ba ngày sau.

Phì đại tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới lớn tuổi, gây rối loạn tiểu tiện. Nếu không điều trị kịp thời gây ra các biến chứng như nhiễm trùng đường tiết niệu, suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trường hợp nhẹ có thể dùng thuốc, nếu phì đại tuyến tiền liệt gây chèn ép nhiều, cần can thiệp phẫu thuật. Các phương pháp điều trị ít xâm lấn hiện được áp dụng nhiều như bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser (HoLEP), liệu pháp nhiệt hơi nước (Rezum), nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngả niệu đạo (TURP)...

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ Nam khuyên nam giới cần ăn nhiều rau xanh, quả mọng, hạn chế đồ chiên rán, thịt đỏ, giảm muối và đường, hạn chế rượu bia, thuốc lá làm tăng gánh nặng cho bàng quang. Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng, không nhịn tiểu lâu, tập thói quen đi tiểu đúng giờ. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường của tuyến tiền liệt.

Hà Thanh