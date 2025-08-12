Chữa phì đại tuyến tiền liệt bằng nhiệt hơi nước được không?

Tôi bị phì đại tuyến tiền liệt, bác sĩ tư vấn phẫu thuật do không đáp ứng thuốc. Tôi có thể điều trị ít xâm lấn bằng liệu pháp nhiệt hơi nước được không? (Văn Thường, 62 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Phì đại tuyến tiền liệt (tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt) là bệnh phổ biến ở nam giới, tỷ lệ mắc tăng lên theo độ tuổi, thường gặp từ 50 tuổi trở lên. Phì đại tuyến tiền liệt chèn ép lên niệu đạo và bàng quang, gây rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu không điều trị, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tạo sỏi bàng quang...

Các phương pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt gồm điều trị nội khoa (dùng thuốc) và phẫu thuật (với các trường hợp không đáp ứng điều trị nội khoa hoặc khi có biến chứng). Trường hợp của bác không thể điều trị bằng nội khoa nên cần đến bệnh viện để được bác sĩ khám, kiểm tra và đưa ra liệu pháp phù hợp nhất. Các phương pháp phẫu thuật có thể được áp dụng gồm mổ mở, cắt đốt nội soi qua ngả niệu đạo, nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser qua ngả niệu đạo hoặc áp dụng điều trị bằng liệu pháp nhiệt hơi nước...

ThS.BS Nguyễn Tân Cương khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp nhiệt hơi nước mà bác đề cập là liệu pháp hơi nước Rezum trong điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Đây là liệu pháp không cần phẫu thuật, thời gian thực hiện khoảng 15 phút, người bệnh hồi phục nhanh. Rezum sử dụng hơi nước vô trùng, giải phóng năng lượng nhiệt, tác động vào mô tuyến tiền liệt và phá hủy các tế bào tuyến tiền liệt quanh niệu đạo. Theo thời gian, tuyến tiền liệt thu nhỏ lại và đường tiểu mở rộng.

Liệu pháp này hiện được khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ứng dụng điều trị. Bác sĩ xác định số lần điều trị cần thiết dựa trên kích thước tuyến tiền liệt của bệnh nhân. Sau khi điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng liệu pháp hơi nước Rezum, tắc nghẽn lối ra bàng quang được loại bỏ, cải thiện dòng chảy nước tiểu và giảm các triệu chứng của đường tiết niệu dưới như tiểu nhiều lần, bí tiểu, tiểu không hết...

Phương pháp này còn giúp duy trì chức năng tình dục, không ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng cương dương hoặc xuất tinh. Hầu hết người bệnh bắt đầu thấy giảm triệu chứng sau hai tuần và có thể đạt hiệu quả tối đa trong vòng ba tháng.

Để biết có thể điều trị bằng phương pháp nào, bác cần đến bệnh viện để được bác sĩ tư vấn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và sức khỏe hiện tại.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương

Phó khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM