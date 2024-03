Tưởng viêm ruột hóa nhồi máu cơ tim

TP HCMBà Tâm, 72 tuổi, đau quặn bụng từng cơn kèm buồn nôn, tiêu chảy, tưởng bị viêm ruột, một tuần sau bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim nhưng không có triệu chứng điển hình.

Ngày 26/3, BS.CKI Hồ Thị Tuyết Mai, Phó khoa Phòng khám Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Tâm nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội lan lên ngực trái, buồn nôn. Bà có dấu hiệu nhồi máu cơ tim, ST không chênh lên (tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính do tắc hẹp một nhánh động mạch vành). Động mạch liên thất trước hẹp đến 99% chặn dòng máu nuôi tim, khiến người bệnh đau vùng ngực, bụng một tuần qua.

Bác sĩ Mai đánh giá tình trạng của bà Tâm rất ít gặp do không có các triệu chứng cơn nhồi máu cơ tim cấp điển hình như đau thắt ngực lan lên cổ và hai vai, khó thở, vã mồ hôi, tim đập nhanh... Bà đau vùng thượng vị, tiêu chảy, có khả năng do cơn nhồi máu cơ tim kích thích lên ruột gây phù nề. Tình trạng này dễ nhầm sang bệnh lý đường tiêu hóa, dẫn đến điều trị sai hướng, làm tăng nguy cơ suy tim nặng, tử vong do cơ tim thiếu máu nuôi trầm trọng.

Các bác sĩ can thiệp động mạch vành khẩn, cứu người bệnh khỏi nguy cơ đột tử.

ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng ê kíp đặt một stent tái thông động mạch liên thất trước. Sau thủ thuật, bà Tâm hết đau bụng, không tổn thương ruột, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Minh (ngoài cùng bên phải) cùng ê kíp đặt stent cứu nhánh động mạch liên thất trước cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bác sĩ Minh cho biết khoảng 20-33% trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có triệu chứng không điển hình như đổ mồ hôi lạnh, suy nhược toàn thân, chóng mặt, ngất. Biểu hiện hiếm gặp nhất là tiêu chảy.

Để nhận biết sớm và điều trị kịp thời cơn nhồi máu cơ tim cấp, bác sĩ khuyến cáo mọi người, nhất là người hút thuốc lá, bệnh mạch vành, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thừa cân, béo phì, cần nắm rõ dấu hiệu nhồi máu cơ tim điển hình và không điển hình. Khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng khác thường, người bệnh nên đi khám sớm để tầm soát bệnh.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi