Tưởng viêm phổi hóa ung thư di căn

TP HCMÔng Tấn, 69 tuổi, uống thuốc điều trị viêm phổi một tháng không bớt, bác sĩ khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn.

Ông Tấn ho dai dẳng khoảng hai tháng, ban đầu được bác sĩ chẩn đoán viêm phổi song uống thuốc không bớt. Gần đây, ông chán ăn, mệt nhiều, thường xuyên khó thở, phù mặt và tay chân, giảm 6 kg, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Kết quả chụp CT phổi liều thấp cho thấy khối u kích thước 47x61x63 mm ở thùy trên phổi phải, khả năng ác tính cao, xâm lấn di căn đến nhiều cơ quan và hạch lân cận. Hạch trung thất kích thước lớn chèn ép động mạch phổi phải và tĩnh mạch phổi trên phải, gây hẹp động mạch bệnh nhân.

BS.CKI Trần Quốc Hoài, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, chẩn đoán ông Tấn bị ung thư phổi giai đoạn T4N2M1. Khối u kích thước lớn, xâm lấn, không còn khả năng điều trị triệt căn. Mục tiêu điều trị chủ yếu làm chậm tiến triển bệnh, giảm nhẹ triệu chứng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Các liệu pháp điều trị mới có thể kéo dài thời gian sống của người bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối thêm nhiều năm kể từ khi chẩn đoán.

Ông Tấn được dùng thuốc giảm triệu chứng ho, khó thở, bổ sung dinh dưỡng, nâng cao thể trạng trước khi điều trị ung thư. Khi sức khỏe ông ổn định, các bác sĩ sẽ phẫu thuật lấy khối u, sau đó phối hợp với bác sĩ ung bướu xây dựng phác đồ điều trị bổ trợ với hóa, xạ trị, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp trúng đích...

Chụp CT phổi liều thấp giúp tầm soát sớm ung thư phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Nguyễn Thị Nhung, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ông Tấn có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, thuộc nhóm nguy cơ cao, nếu khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư phổi có thể phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, điều trị triệt căn ung thư. Ung thư phổi giai đoạn sớm hầu như không biểu hiện triệu chứng. Khi khối u phát triển, chèn ép cơ quan xung quanh gây ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, khàn giọng, sụt cân... bệnh nhân mới đi khám thì lúc này bệnh đã tiến triển.

Bác sĩ khuyến cáo người bình thường nên khám sức khỏe tổng quát ít nhất một lần mỗi năm. Nếu có nguy cơ cao như hút thuốc lá lâu năm, tiếp xúc khói thuốc thụ động, làm việc trong môi trường hóa chất độc hại, gia đình có người mắc ung thư phổi, nên khám sức khỏe 6 tháng một lần và tầm soát theo tư vấn của bác sĩ.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi