Tưởng viêm da hóa ung thư

TP HCMBà Thanh, 61 tuổi, bị loét vùng kín hai năm nay tưởng viêm da nhiễm trùng, bác sĩ khám chẩn đoán bệnh Paget - một loại ung thư da.

Các vết loét của bà Thanh xuất hiện quanh hậu môn, nhỏ nhưng gây ngứa, bác sĩ chẩn đoán viêm da mạn tính, chàm, viêm nhiễm. Gần đây, vết loét không lành, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, ghi nhận da quanh hậu môn và vùng sinh dục bệnh nhân có vết loét nông lớn, đỏ, bề mặt đóng các mảng trắng, da xung quanh sẫm màu hơn bình thường. Các tổn thương lan dần ra vùng da lân cận khác với bệnh viêm da thông thường.

Kết quả sinh thiết xác định bà Thanh ung thư da, loại Paget ngoài vú. Loại ung thư này thường xuất hiện ở vùng sinh dục, quanh hậu môn hoặc bẹn, không tạo khối u. Theo bác sĩ Bích, tế bào ung thư có thể xuất phát từ tuyến ở mô biểu bì như tuyến mồ hôi quanh hậu môn hoặc từ các cơ quan lân cận như trực tràng, bàng quang, sau đó lan lên bề mặt da, gây tổn thương dai dẳng nhưng khó nhận biết. Nhiều trường hợp điều trị kéo dài bằng thuốc bôi nhưng không sinh thiết xác định bản chất bệnh, dẫn đến lỡ cơ hội can thiệp sớm.

Bà Thanh chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Thanh phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, tổn thương đã xâm lấn tới vùng kín, vùng ung thư rộng khoảng 20 cm2, theo bác sĩ Bích. Nếu phẫu thuật có thể phải cắt bỏ da diện rộng, ảnh hưởng lớn đến chức năng hậu môn, khả năng lành thương chậm, nguy cơ cao nhiễm trùng. Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định xạ trị cho người bệnh để tiêu diệt tế bào ung thư còn khu trú trên da, giảm nguy cơ tái phát, tránh tổn thương chức năng hậu môn.

Bác sĩ Lộc tư vấn về kế hoạch xạ trị cho bà Thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Nguyễn Huy Lộc, khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, cho biết tổn thương ung thư lan rộng trên bề mặt da vùng hậu môn - sinh dục. Nếu xạ trị bằng các phương pháp thông thường, tia xạ có thể không đủ liều ngay tại lớp da bề mặt - nơi tế bào ung thư tồn tại - làm giảm hiệu quả.

Bác sĩ lên kế hoạch xạ trị 33 tia trong khoảng 6-7 tuần cho người bệnh, tập trung vào vùng tổn thương, hạn chế ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận như trực tràng, bàng quang. Để tăng độ chính xác trong suốt quá trình điều trị, êkíp phối hợp hệ thống kiểm soát tư thế không cần dấu xăm trên da (C-RAD) lên vùng da đang loét. Nhờ đó, người bệnh giảm cảm giác khó chịu, hạn chế nguy cơ kích ứng hay nhiễm trùng tại chỗ.

Bà Thanh được hướng dẫn chăm sóc kỹ vùng da chiếu xạ, với thuốc thoa chuyên biệt nhằm bảo vệ hàng rào da, giảm khô và bong tróc, ngăn nguy cơ nhiễm trùng. Kết thúc xạ trị, vùng da tổn thương thu nhỏ đáng kể, hết tình trạng dày sừng, màu da đồng đều, không còn cộm chai hay đóng vảy như trước. Các tế bào ung thư bị tiêu diệt, bà không cần hóa trị hay phẫu thuật, song vẫn theo dõi định kỳ lâu dài do ung thư Paget có nguy cơ tái phát muộn.

Bác sĩ Lộc khuyến cáo người lớn tuổi không nên chủ quan với tổn thương da vùng hậu môn sinh dục kéo dài nhiều tháng, điều trị không lành. Người bệnh nên đến bệnh viện sớm để kiểm tra, loại trừ bệnh lý ác tính.

Nhật Minh - Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi