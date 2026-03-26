Tưởng dị ứng thực phẩm hóa nổi mề đay

TP HCMBà Mỹ, 55 tuổi, mỗi lần nổi mề đay thường uống thuốc dị ứng thời gian dài dẫn đến biến chứng suy tuyến thượng thận.

Bà Mỹ thường ngứa dữ dội vào chiều tối, mề đay lan khắp tay chân. Nghĩ do dị ứng thực phẩm, bà kiêng hải sản, thịt bò, trứng..., bữa ăn chỉ còn cơm trắng, nước tương và rau luộc song ngứa không giảm. TS.BS Nguyễn Phúc Tân, khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, xác định bà Mỹ bị mề đay mạn tính và suy tuyến thượng thận trên nền rối loạn miễn dịch, do sử dụng thuốc dị ứng chứa corticoid kéo dài.

Theo bác sĩ Tân, nhiều người bị mề đay kéo dài lầm tưởng ngứa là do dị ứng thực phẩm, trong khi phần lớn mề đay mạn tính không tìm được dị nguyên cụ thể mà liên quan đến rối loạn miễn dịch. Do đó, kiêng khem cực đoan không giúp giải quyết bệnh, thậm chí khiến cơ thể suy kiệt, suy nhược, dễ bị biến chứng hoặc mắc thêm bệnh khác, giảm khả năng đáp ứng điều trị.

Bác Tân thăm khám, tư vấn điều trị cho bà Mỹ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Mỹ hay sử dụng thuốc dị ứng có thành phần corticoid mỗi khi các mảng đỏ lan khắp người. Điều này có thể dẫn đến ức chế tuyến thượng thận - cơ quan sản xuất hormone quan trọng giúp cơ thể thích nghi với stress.

Bác sĩ Tân xây dựng phác đồ giảm liều corticoid theo từng giai đoạn thay vì ngưng đột ngột, để tránh nguy cơ suy tuyến thượng thận cấp. Song song, người bệnh được chuyển sang hướng điều trị mề đay phù hợp hơn, ưu tiên các thuốc an toàn cho kiểm soát lâu dài, kết hợp điều chỉnh dinh dưỡng nhằm phục hồi thể trạng. Bà ăn uống đầy đủ, cân bằng, chỉ loại trừ những thực phẩm thực sự gây phản ứng rõ ràng.

Sau hơn một tuần điều trị, các cơn ngứa giảm dần, không còn dày đặc như trước. Thể trạng bệnh nhân cải thiện, ăn uống tốt hơn, tinh thần ổn định.

Bác sĩ Tân khuyến cáo người bệnh không tự gắn mác "dị ứng" cho mọi tình trạng ngứa. Khi bệnh kéo dài trên 6 tuần hoặc tái phát nhiều lần, cần đi khám để xác định đúng nguyên nhân. Nếu điều trị sai hướng, người bệnh không chỉ kéo dài triệu chứng mà còn có nguy cơ đối mặt với các biến chứng toàn thân.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi