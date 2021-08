Tuổi 30 sợ ế

'Mình đã sai ở đâu, thiếu sót gì, sao đến giờ vẫn ế?', tôi từng tự dằn vặt mình như vậy khi cô đơn, lẻ bóng bước vào tuổi 30.

"Tôi đã qua tuổi 30 và vẫn một mình. Lúc trước, cũng có đôi lần tôi thấy buồn vì cô đơn một mình, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Tôi có một niềm tin rằng, mỗi chúng ta đến với cuộc đời này đều để học những bài học khác nhau, có người phải học tha thứ, người cần học yêu thương, người cần học bao dung... Và nếu chúng ta không vượt qua được bài học đó thì cứ phải học đi học lại với mức độ ngày càng nặng, đến khi nào chúng ta thấm thía và vượt qua được mới thôi.

Đôi khi tôi ngẫm nghĩ về lý do khiến mình vẫn độc thân đến giờ này. Có thể là do duyên chưa tới, cũng có thể đây là bài học cô đơn mà tôi phải vượt qua được. Thế nên, dù là vì lý do gì đi nữa thì việc tôi có buồn rầu cũng thế thôi, không giải quyết được gì cả. Có khi tôi lại nghĩ ngợi, phải chăng mình có cử chỉ, hành động gì kém duyên nên người ta không thích? Rôi tôi lại soi xét lại bản thân: đi dạy cũng được lòng học sinh và phụ huynh, đồng nghiệp cũng có quan hệ tốt, đi học cũng được thầy cô thương, nghỉ làm rồi vẫn được sếp cũ duy trì liên lạc và quan tâm... Vậy rõ ràng tôi không phải đến nỗi là người quá vô duyên.

Suy xét mọi bề xong xuôi, tôi quyết định chọn cuộc sống an vui và tiếp tục phấn đấu, trau dồi bản thân, không phải là để tìm một tấm chồng mà là để cuộc sống của mình tràn đầy niềm vui. Tôi duy trì việc học tập, đọc sách để nâng cao trí tuệ, tập thể dục để giữ thân thể khỏe đẹp, tập thiền, tập buông bỏ những điều không như ý để tâm an. Mùa dịch, tôi không ra khỏi nhà, nhưng bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng, không bao giờ để đầu bù tóc rối, trừ lúc làm vườn... Nhờ đó, tự nhiên cuộc sống của tôi đẹp lên từng ngày".

Đó là chia sẻ của độc giả Ham dzui xung quanh câu chuyện "Tự ti vì sắp 30 vẫn ế". Nhiều chị em có một nỗi sợ thường trực là "sợ ế".Khi tuổi tác càng tăng lên thì nỗi sợ ấy càng tỷ lệ thuận. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng cưới, con bồng con bế, nhiều người lại càng sốt ruột khi vẫn cô đơn một mình. Cộng thêm việc cha mẹ, họ hàng, liên tục hỏi han, thúc giục, lại càng khiến phụ nữ nôn nóng chuyện chồng con. Cũng từ đó, không ít người yêu vội, cưới vội để rồi nhận lấy chua cay.

Cũng từng vượt qua cảm giác sợ ế khi sắp bước vào tuổi 30, bạn đọc Lucky chen bày tỏ: "Tôi thấy tình yêu chỉ là một mẩu gia vị trong cuộc sống, có nó thì đời cũng vui thêm một chút, nhưng không có chúng ta vẫn có thể hạnh phúc. Chỉ là bạn đang cố chấp và thiếu niềm tin vào bản thân mà thôi. Tôi cũng 30 tuổi, cũng từng hỏi mình 'tại sao đến tuổi này mà vẫn chưa có được một tình yêu đẹp như mong cầu?'.

Sau đó, tôi phát hiện ra, thật ra là do mình mong cầu quá nhiều nhưng lại chẳng có nhiều thời gian mà đầu tư cho nó. Tôi nhận ra, hạnh phúc của mình cũng chẳng phải là nhất thiết phải có tình yêu, hay kết hôn, hạnh phúc chỉ là được tự do làm điều mình thích, theo đuổi đam mê, và làm chuyện có ích cho gia đình, xã hội và nhất là cho bản thân mình.

Khi bạn vui ở trong tâm, thì biết đâu tình yêu tự tìm đến".

>> 40 năm mang tiếng ế chồng

Đồng quan điểm, độc giả Con gái Bắc Ninh cho rằng: "Tôi xin chia sẻ với những suy nghĩ và lo lắng của các bạn nữ trước ngưỡng cửa tuổi 30 vì bản thân cũng từng như vậy. Đứng trước mốc tuổi 30, tôi cũng tự hỏi 'phải chăng mình có gì sai ở đâu mà sao mãi không tìm được người thương yêu?'. Nhưng rồi tôi đọc thêm sách, đi du học ở tuổi 29, học cách chăm sóc da và trang điểm, mặc đẹp không để ai ngắm nữa mà vì bản thân thấy vui. Nói tóm lại, chúng ta phải học cách yêu thương chính bản thân mình.

Trong những năm sống ở nước ngoài, tôi cũng gặp một vài người có tình cảm với mình, cũng tự tin đi hẹn hò gặp gỡ... Dù cuối cùng, chuyện đến nay vẫn không thành, nhưng điều tôi học được là: nếu mình yêu thương chăm sóc bản thân mình thật tốt, tự khắc sẽ thấy vui vẻ yêu đời, tự khắc hoa nở thì ong bướm sẽ đến. Cứ tự tin, xinh đẹp và yêu đời, rồi sẽ có người nhận ra giá trị của chúng ta. Dù bạn 30 hay 39 tuổi đi chăng nữa thì cũng vẫn cứ là một cô gái tự tin và yêu đời, tự khắc hạnh phúc sẽ tìm về".

Trong khi đó, bạn đọc Cuocsongdaythuvi cho rằng, hạnh phúc là cho chính cách nhìn và thái độ sống của mỗi người: "Cuộc sống màu hồng hay màu đen chính là do cách nhìn và thái độ của bạn. Bạn ủ rũ cũng là do chính suy nghĩ của mình, do bạn nghĩ mình ế, cần một người để cho bằng bạn bằng bè, bạn thấy thua kém người khác chỉ vì bạn ế... Vì thế, hãy suy nghĩ khác đi, tích cực lên, tìm lại bản thân mình khi xưa.

Tôi cũng 30 tuổi, có công ăn việc làm ổn định và có thể đáp ứng nhu cầu bản thân, mua cho ba mẹ những thứ cần thiết để chăm sóc sức khỏe và cuộc sống. Tôi hạnh phúc vì ba mẹ vẫn khỏe mạnh và mình còn được làm nũng với mẹ. Tôi không nghĩ rằng mình ế vì tin rằng bản thân không phải một món hàng cần phải đem bán đi bằng được.

Có thể, đôi lúc, bạn sẽ so sánh mình với những hình ảnh hạnh phúc của bạn bè khi họ có đôi, có cặp. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, cuộc sống độc thân khi chưa tìm được đúng người, cũng rất thú vị và đầy tận hưởng không? Bạn có thể đi làm, đi ăn, đi chơi, chăm sóc người thân, thực hiện những điều mình muốn một cách tự do, thoải mái.

Người ta hay nói 'đừng vì quá cô đơn mà nắm tay sai người'. Lúc đó, tội nghiệp cả bản thân bạn, lẫn ba mẹ và cả người ta nữa. Tất cả đều là chữ 'duyên' và vì chưa đúng thời điểm nên người ấy của bạn chưa xuất hiện. Thời nay không còn khái niệm 'ế' nữa. Hãy thay đổi suy nghĩ và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi".

Việt Thành tổng hợp

