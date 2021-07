40 năm mang tiếng ế chồng

Tôi quyết không hạ tiêu chuẩn chọn chồng, và đã không phải ân hận vì cuối cùng cũng gặp được một người.

Tôi rất đồng cảm với câu chuyện "Phụ nữ ế không hạ tiêu chuẩn để lấy chồng". Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình, cũng bị bao nhiêu người trù ẻo. Để rồi đến giờ, khi đã ngoài 40 tuổi, tôi gặp luôn được một người đàn ông xuất sắc hơn hẳn những anh người yêu cũ. Tôi thấy mình thật may mắn khi không lấy đại chồng từ thuở đôi mươi, mà chấp nhận mang tiếng "ế" để gặp được người chồng tuyệt vời hiện tại.

Nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn khi không sống những ngày vật vờ chỉ chăm chăm vào việc làm sao để lấy được một tấm chồng? May mắn vì tôi đã không hạ tiêu chuẩn chỉ để thoát ế. May mắn vì có rất nhiều thời gian cho bản thân, có một công việc tốt, được đi rất nhiều nơi, tích lũy rất nhiều vốn sống... Nếu ngày đó, tôi cứ cố chịu đựng mọi thứ để nhắm mắt kết hôn thì làm sao có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại?

Trước khi cưới và cả hiện tại, lương chồng tôi luôn cao gấp năm lần vợ. Nhưng khi quen anh, tôi chưa bao giờ quan tâm anh thu nhập bao nhiêu và anh cũng không tiết lộ chuyện đó vì sợ tôi quen anh vì tiền. Ngay cả đến khi cưới, tôi cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện tiền bạc, nhưng anh tự nguyện làm thêm một cái thẻ cho tôi. Tuy nhiên, hiện tại, tôi cũng tự tiêu tiền mình chứ cũng không dùng thẻ của chồng.

Chồng tôi tốt nghiệp trường đại học có tiếng hơn tôi, dù bản thân tôi cũng học tại một trường đại học danh tiếng không hề nhỏ ở trong nước. Sức khỏe của chồng cũng tốt, dáng người đẹp vì anh rất thích chơi thể thao. Cũng nhờ quen anh mà tôi biết chăm chút hơn cho bản thân, cũng rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.

Anh cao lớn, còn tôi chỉ có ba mét chia đôi. Anh hơn tôi hai tuổi và chưa một lần lập gia đình. Được mọi người đánh giá là đẹp trai thế nên luôn có nhiều cô gái vây quanh anh. Khi yêu, tôi không bao giờ đưa ảnh của anh lên Facebook hay mạng xã hội. Chỉ có những người thân trong gia đình và bạn bè thân của tôi mới biết. Vì vậy, khi tôi mời đám cưới, rất nhiều bất ngờ và tò mò về chồng của tôi.

Thậm chí, trong đám cưới, tôi từng nhận phải những câu hỏi rất vô duyên, kiểu như: "chồng có biết trời mưa phải chạy vào trú chứ?", "chồng đã ly dị chưa?", "có mấy con riêng rồi?", "chồng nhăn nheo thế nào?"... Thời trước, thấy tôi đăng các hình ảnh đi chơi, có người còn nhảy vào comment theo kiểu" "Không lo mà lấy chồng, đi chơi vậy thằng nào dám lấy, đi chơi một mình thì có gì vui...".



Chồng tôi nói "nếu để quen một người trẻ đẹp thì không phải chuyện gì quá khó khăn với anh, nhưng anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ thông minh, sâu sắc và thấu hiểu". Thế nên, tôi nghĩ, mỗi người đến với cuộc đời đều có một sự lựa chọn riêng, không phải ai cũng phải có chồng, có vợ mới là đúng nghĩa cuộc sống. Mà quan trọng mọi người đều vui và hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Đến giờ, tôi luôn biết ơn và cảm thấy may mắn vì tất cả những thứ tôi có. Khi cô đơn, tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình đã có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Khi bạn luôn thấy biết ơn và may mắn với tất cả những gì mình đang có thì bạn sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Đó là lý do vì sao tôi không cảm thấy tự ti với chồng mình, mặc dù chồng tôi là một người đàn ông nói vui là "ra đường nhiều người phụ nữ nhìn theo".

Nếu bạn có năng lượng tốt, tích cực thì sớm muộn cũng sẽ gặp được đúng người cùng tần số như vậy, không cần phải cố gắng "hạ giá" bản thân làm gì? Mỗi con người đều có những giá trị riêng, những người biết giá trị của bản thân sẽ biết trân trọng. Còn những người không biết cái giá của mình ở đâu thì cứ đi hạ lung tung. Mà đã là hàng hạ giá, thì có bao giờ được trân trọng?

