Từng nhồi máu cơ tim mà không biết

TP HCMÔng Văn, 52 tuổi, đau ngực âm ỉ hơn một tháng, bác sĩ chẩn đoán ông từng trải qua một cơn nhồi máu cơ tim mà không biết.

Kết quả điện tâm đồ của ông Văn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận tổn thương cơ tim đã qua giai đoạn cấp. Xét nghiệm máu ghi nhận chỉ số Troponin T tăng nhẹ, một số vùng cơ tim giảm vận động.

ThS.BS Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch, cho biết một số vùng nhỏ cơ tim giảm vận động không còn khả năng hồi phục, tương ứng với "sẹo" nhồi máu cơ tim cũ. Tuy nhiên, phần lớn vùng cơ tim giảm vận động vẫn phục hồi vận động khi dùng thuốc truyền liều thấp trong quá trình siêu âm. Ông Văn có bệnh nền đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, suy tuyến thượng thận.

Theo bác sĩ Duy, ở một số bệnh nhân, nhồi máu cơ tim không khởi phát rầm rộ mà tiến triển âm thầm trên nền bệnh mạch vành hẹp mạn tính. Khi nhánh mạch vành này bị tắc hoàn toàn gây ra nhồi máu cơ tim, một phần cơ tim sẽ hoại tử tạo thành sẹo, các vùng lân cận rơi vào trạng thái cơ tim đông miên (vẫn còn sống nhưng co bóp yếu đi do thiếu máu nuôi). Đây là cơ chế tự bảo vệ, cơ tim buộc phải giảm hoạt động, tương tự trạng thái "ngủ đông" khiến người bệnh xuất hiện đau ngực âm ỉ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng thiếu máu cơ tim kéo dài khiến vùng cơ tim bị chết đi. Người bệnh phải đối mặt với nguy cơ suy tim mạn tính, rối loạn nhịp tim.

Êkíp can thiệp đặt stent cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định chụp thêm cắt lớp vi tính nhằm đánh giá đường đi của đoạn mạch vành bị hẹp tắc. Dựa trên kết quả chụp, êkíp đặt hai stent tại tổn thương của động mạch liên thất trước, kết hợp siêu âm trong lòng mạch vành. Sau can thiệp, triệu chứng đau thắt ngực của ông Văn cải thiện, được xuất viện.

Bác sĩ Duy khuyến cáo người có các yếu tố nguy cơ tim mạch như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc từng xuất hiện cơn đau, tức ngực kéo dài không nên chủ quan. Thăm khám sớm, đánh giá đầy đủ bằng phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại giúp phát hiện kịp thời bệnh lý, từ đó điều trị phù hợp.

Ly Nguyễn