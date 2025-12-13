Từng cấy mỡ mặt có nâng cơ trẻ hóa được không?

Tôi từng cấy mỡ vùng má, gần đây chảy nhẹ ở đường viền hàm và nọng cằm. Tôi thực hiện HIFU để nâng cơ được không? (Ngọc Anh, Quảng Ninh)

Trả lời:

Cấy mỡ tự thân là phương pháp thẩm mỹ lấy mỡ thừa từ một vùng trên cơ thể (như bụng hoặc đùi) để xử lý rồi tiêm vào các vùng khác (như mặt, ngực, mông) nhằm làm đầy các vùng bị lõm giúp khuôn mặt trông đầy đặn và trẻ trung. Do sử dụng chính mô mỡ của người điều trị, kỹ thuật cấy mỡ tự thân có nguy cơ gây phản ứng dị ứng thấp và thường mang lại hiệu quả hài hòa hơn so với các chất làm đầy tổng hợp.

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) là công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn, sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao để tác động có chọn lọc vào các lớp sâu của da. Năng lượng siêu âm được tập trung tại lớp SMAS (hệ thống cân cơ nông dưới da mặt gồm cơ mặt, mô mỡ, sợi collagen và elastin), trung bì, hạ bì - cấu trúc đóng vai trò nâng đỡ mô mềm trên khuôn mặt. Tại các điểm tác động, nhiệt lượng được tạo ra giúp co rút mô đích và kích thích quá trình tăng sinh collagen, elastin, tăng độ săn chắc, giảm chảy xệ và làm mờ nếp nhăn. HIFU nâng cơ tự nhiên mà không cần phẫu thuật và hầu như không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Bác sĩ dùng công nghệ HIFU trẻ hóa da cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn từng được cấy mỡ mặt vẫn có thể thực hiện trẻ hóa bằng HIFU, nhưng cần tuân thủ đúng thời điểm và chỉ định chuyên môn. Sau khi cấy mỡ, các tế bào mỡ tự thân cần khoảng 6 tháng để ổn định hoàn toàn. Nếu can thiệp HIFU quá sớm có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của mô mỡ do năng lượng siêu âm tác động vào các lớp sâu của da. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo vùng mỡ đã ổn định hoàn toàn trước khi can thiệp.

Thông thường, các bác sĩ khuyến cáo chờ tối thiểu 6 tháng sau cấy mỡ để mô mỡ đạt trạng thái ổn định. Trường hợp mỡ đã tiêu một phần theo thời gian hoặc do lão hóa, HIFU vẫn có thể được sử dụng để cải thiện độ săn chắc của da mà không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cấy mỡ trước đó, nếu được thực hiện đúng chỉ định và kỹ thuật.

Trước khi can thiệp, bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng về vị trí, thể tích mỡ và độ săn chắc của da, xác định các vùng có thể tác động an toàn. Bác sĩ thường sử dụng tập trung HIFU cho những vùng da chảy xệ hoặc nếp nhăn, tránh các khu vực mỡ chưa ổn định để hạn chế rủi ro. Sau điều trị, bạn cần dưỡng ẩm đầy đủ và sử dụng kem chống nắng giúp da hồi phục tốt, tối ưu hóa hiệu quả nâng cơ và trẻ hóa.

BS.CKI Bế Thu Thủy,

khoa Thẩm mỹ,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội