Tư thế ngủ nào giúp giảm ngáy?

Chồng tôi ngáy rất to khi ngủ nằm ngửa, xoay người nằm nghiêng sẽ đỡ hơn. Tư thế ngủ nào có thể hạn chế ngủ ngáy? (Minh Lan, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ngáy là âm thanh phát ra trong lúc ngủ do các mô mềm vòm họng rung lên khi không khí đi qua. Mức độ rung này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ dày của mô, sức cơ vùng họng - cổ, cấu trúc đường thở, cũng như tốc độ và hướng luồng không khí khi hít thở.

Khi nằm ngửa, trọng lực kéo lưỡi và các mô mềm của họng ra phía sau, làm hẹp đường thở. Trong lúc ngủ, trương lực cơ vùng họng giảm khiến đường thở bị thu hẹp. Luồng không khí phải đi qua với tốc độ cao tạo rung động mạnh hơn, gây ra tiếng ngáy to, rõ. Do đó, nằm ngửa khiến ngủ ngáy nặng hơn.

Bác sĩ Hương đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để giảm ngáy, chồng bạn có thể thay đổi sang tư thế nằm nghiêng. Lúc này, lưỡi và các mô mềm vùng họng ít bị trọng lực kéo tụt ra sau, đường thở được giữ thông thoáng hơn, không khí lưu thông dễ dàng, giảm rung động gây ngáy. Có thể nằm nghiêng trái hoặc phải, kết hợp kê gối vừa phải để đầu và cổ ở vị trí trung tính, tránh gập cổ hoặc ngửa cổ quá mức. Không dùng gối quá cao hoặc quá mềm vì có thể làm cổ gập lại, vô tình làm hẹp đường thở.

Chồng bạn cũng nên hạn chế rượu bia, không dùng thuốc an thần trước khi ngủ, duy trì cân nặng hợp lý, vì những yếu tố này khiến cơ vùng họng giãn nhiều hơn, gây ngáy to. Một số bất thường đường hô hấp trên như amidan quá phát, lưỡi gà, lưỡi to, thành họng dày, vách ngăn mũi lệch hoặc viêm mũi xoang mạn tính... thường dẫn đến ngáy to.

Khi ngáy kéo dài dù đã điều chỉnh tư thế và kiểm soát cân nặng, chồng bạn nên đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở. Bác sĩ có thể chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết như đo đa ký hô hấp hoặc đo đa ký giấc ngủ, điều trị phù hợp, giúp cải thiện giấc ngủ và chất lượng cuộc sống.

ThS.BS.CKI Nguyễn Thị Hương

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM