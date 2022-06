Tư thế ngủ có thể gây ngáy

Người ngủ ngửa dễ bị chặn luồn không khí ở đường thở gây ra tiếng ngáy to, ngủ nghiêng giảm được chứng ngủ ngáy.

Ngáy là âm thanh lớn và khá chói tai xảy ra khi các mô ở phía sau cổ họng rung lên khi ngủ. Nó xảy ra khi không khí không thể di chuyển tự do qua đường hô hấp trên, làm cho cổ họng cùng với mô mũi rung lên và tạo ra âm thanh gọi chung là ngáy. Hẹp ở gốc lưỡi cũng có thể đóng một vai trò trong quá trình hình thành tiếng ngáy.

Ngủ ngáy thường vô hại và ít ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nó có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác như ngưng thở khi ngủ, rối loạn giấc ngủ, gây ra các triệu chứng đau đầu vào buổi sáng, buồn ngủ vào ban ngày, khô và đau họng...

Những người mắc chứng ngủ ngáy mạn tính thông thường bác sĩ sẽ khuyên thay đổi lối sống như giảm cân, đeo thiết bị khi ngủ hoặc phẫu thuật để khắc phục các vấn đề như sưng amidam. Bên cạnh các biện pháp trên, thay đổi tư thế ngủ cũng làm giảm nguy cơ ngủ ngáy.

Tư thế nằm ngửa khi ngủ có thể làm tăng nguy cơ ngủ ngáy. Cụ thể, người ngủ ở tư thế nằm ngửa, lực hấp dẫn tự nhiên sẽ chuyển trọng lượng của vòm miệng mềm và lưỡi lên phía sau cổ họng. Trọng lực có thể dễ dàng chuyển các mô này vào cổ họng hơn, ngăn chặn luồng không khí thích hợp. Cả 2 yếu tố bên trong lẫn bên ngoài gồm sức nặng của cổ và lồng ngực đè xuống chặn luồng không khí ở đường thở tạo ra âm thanh liên quan đến ngáy ngủ. Tư thế nằm ngửa khi ngủ gây ra tiếng ngáy to hơn do đường thở dễ bị xẹp hơn.

Nằm ngửa khi ngủ không chỉ có thể gây ra ngáy mà còn có thể dẫn đến tình trạng xẹp hoàn toàn đường thở dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ. Người bị ngưng thở khi ngủ hay thở hổn hển, nghẹt thở kèm theo các triệu chứng khác như buồn ngủ vào ban ngày. Ngưng thở khi ngủ cũng có thể gây ra những hậu quả đáng kể và thậm chí tử vong.

Ngủ ngáy tạo tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến người bên cạnh. Ảnh: Freepik

Biện pháp đơn giản giảm cơn ngáy là chuyển sang tư thế ngủ khác. Cách này hoàn hoàn có cơ sở khoa học. Tờ Very Well Health (Mỹ) dẫn nghiên cứu tổng hợp liên quan của Ravesloot MJ và các cộng sự cho thấy, nằm nghiêng có thể giảm ngủ ngáy và giúp mọi người dễ thở, nghỉ ngơi thoải mái hơn. Những người nằm ngửa khi ngủ có tỷ lệ mắc chứng ngáy ngủ cao hơn so với tư thế nằm nghiêng. Khi thay đổi tư thế, ngủ nghiêng có thể giảm đáng kể thời gian ngủ ngáy trong một đêm và giảm cường độ ngủ ngáy của một người so với ngủ ngửa.

Để duy trì tư thế ngủ nghiêng trong suốt đêm mà không bị khó chịu, bạn có thể phải cần thêm một số thiết bị hỗ trợ chẳng hạn như vòng đeo cổ rung, gối định vị... Bạn cũng có thể sử dụng balo, gối ôm chặn ở lưng, lúc này cơ thể buộc phải tự nhiên phải nghiêng người về hai bên. Ngoài ra, nâng cao đầu giường vào ban đêm hoặc dùng gối cao khi ngủ cũng giảm ngáy ngủ.

Nếu tiếng ngáy xảy ra do tư thế ngủ thì các biện pháp can thiệp đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn, ít ngáy ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, khi dùng nhiều biện pháp thay đổi tư thế mà tình trạng không cải thiện, bạn nên đi kiểm tra và có phương pháp can thiệp hiệu quả khác.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)