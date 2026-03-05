Trước nội soi họng có cần nhịn ăn không?

Trước khi nội soi họng, tôi có cần nhịn ăn, nhịn trong mấy giờ và nên chuẩn bị những gì? (Trang Ngô, 30 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Nội soi họng là thủ thuật thường quy trong khám bệnh lý Tai Mũi Họng, được bác sĩ chỉ định để đánh giá, chẩn đoán nguyên nhân gây đau họng, khàn tiếng, nuốt vướng, ho kéo dài hoặc nghi ngờ tổn thương vùng họng - thanh quản... Khác với nội soi tiêu hóa, nội soi họng không yêu cầu người bệnh phải nhịn ăn. Thủ thuật này đơn giản, thời gian thực hiện ngắn.

Bạn không cần chuẩn bị gì trước khi nội soi họng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho quá trình nội soi, bạn nên thông báo với bác sĩ thuốc đang dùng, bệnh lý đang mắc phải, tiền sử dị ứng (nếu có)... Giữ tinh thần thoải mái, hợp tác tốt để quá trình nội soi diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Bác sĩ Hằng đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi nội soi họng, bác sĩ dùng ống nội soi chuyên dụng có gắn camera đưa vào phía trên bề mặt lưỡi người bệnh, hướng từ ngoài vào trong vòm họng. Ống nội soi kết cấu mềm mại, không gây đau và khó chịu. Hình ảnh nội soi hiện rõ trên màn hình tivi, bác sĩ có thể quan sát được bề mặt lưỡi, lưỡi gà, amidan, eo họng, xoang lê hai bên, đáy lưỡi thanh nhiệt, thanh môn, sụn phễu, dây thanh...

Hiện, hệ thống máy nội soi hiện đại cho hình ảnh sắc nét, thay đổi quang phổ màu, giúp bác sĩ dễ dàng quan sát, chẩn đoán chính xác. Hệ thống này còn hỗ trợ tầm soát sớm ung thư vòm họng, hạ họng - thanh quản.

Suốt quá trình nội soi họng, người bệnh cần ngồi yên. Nếu trẻ em nội soi họng nên có người thân bên cạnh giữ, hạn chế trẻ cử động ảnh hưởng đến quá trình nội soi. Sau khi nội soi, người bệnh có thể ăn uống bình thường.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM