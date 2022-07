Trẻ thừa cân, béo phì nên ăn gì vào bữa sáng?

Trẻ thừa cân, béo phì ăn đầy đủ dưỡng chất vào buổi sáng, ưu tiên đạm, chất xơ, các vi chất, hạn chế mỳ gói vì chứa chất béo xấu.

Các chuyên gia khuyến khích trẻ ăn sáng đúng để duy trì cân nặng ổn định. Tuy vậy, không phải phụ huynh nào cũng biết nên lựa chọn món ăn vào bữa sáng để giúp trẻ kiểm soát cân nặng tốt nhất.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Mai Ngọc - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, công tác thăm khám cho thấy, nhiều phụ huynh mắc 2 sai lầm trong bữa ăn sáng dành cho trẻ thừa cân, béo phì. Một là cho bé nhịn ăn sáng với suy nghĩ giảm năng lượng hấp thu để giảm cân. Hai là cho con tự ăn uống bên ngoài mà không can thiệp, vì những lý do như không đủ thời gian, ba mẹ phải đi làm sớm.

"Trẻ không ăn sáng sẽ ăn nhiều hơn vào buổi trưa, tối. Ngược lại, trẻ tự ăn sẽ chọn mua những loại thức ăn nhanh, tiện lợi với nhiều dầu mỡ, chất béo, nhiều muối, đường như hamburger, mỳ gói, xúc xích, xiên que... Hậu quả là bé càng có nguy cơ thừa cân, béo phì nặng hơn", bác sĩ Mai Ngọc cho biết.

Trẻ nên ăn sáng đầy đủ, ưu tiên protein, chất xơ... sẽ giúp giảm cân. Ảnh: Shutterstock

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, để trẻ giảm cân, ngăn chặn tình trạng béo phì, phụ huynh nên cho con ăn sáng phù hợp, ăn no, đầy đủ dưỡng chất. Một bữa ăn sáng đầy đủ với trẻ thừa cân, béo phì cần có đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng (chất bột đường, chất béo, chất đạm (protein), vitamin - khoáng chất). Trong đó, ưu tiên đặc biệt protein, chất xơ, vi chất dinh dưỡng để giúp bé no lâu, giảm nhu cầu ăn trong cả ngày, vẫn cao lớn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Béo phì Quốc tế, ăn một bữa sáng đầy đủ chất sẽ giúp giảm cân vì sẽ giảm lượng calo tiêu thụ trong một ngày. Đặc biệt, bữa ăn giàu protein rất hiệu quả trong quá trình trẻ giảm cân, giúp ngăn ngừa lượng thức ăn nạp vào cơ thể, giảm cảm giác đói hàng ngày, ổn định mức đường huyết. Bữa sáng đủ chất cũng giúp trẻ dễ dàng tập trung hơn ở trường.

Nghiên cứu cho biết, những trẻ thanh thiếu niên ăn bữa sáng giàu protein giảm lượng thức ăn hàng ngày xuống 400 calo, giảm khối lượng chất béo trong cơ thể. Trong khi đó, những bé ăn bữa sáng có lượng protein thấp hoặc thường bỏ bữa sáng sẽ có nguy cơ tăng thêm chất béo trong cơ thể.

Ngoài ra, các thực phẩm giàu prrotein cũng chứa chất dinh dưỡng khác mà trẻ có thể hấp thu, tốt cho sức khỏe, bao gồm vitamin A, B6, C, E và các khoáng chất, canxi, magiê, kali, phốt pho và kẽm. Theo đó, bác sĩ Ngọc gợi ý thức ăn sáng giàu protein trẻ có thể ăn bao gồm: trứng, thịt nạc, hải sản, các loại hạt, đậu nành, sữa không béo...

Trẻ bị thừa cân, béo phì là do ăn quá nhiều năng lượng: chất ngọt, chất béo, tinh bột, ăn nhiều đồ xào rán, thức ăn chế biến sẵn... Do đó, bác sĩ Mai Ngọc khuyến cáo, bé không nên ăn sáng bằng các loại thức ăn nhanh hoặc thức ăn chứa nhiều đường, béo. Sữa, ngũ cốc trẻ cũng không nên ăn sáng liên tục, vì làm mất cân bằng dinh dưỡng, có thể gặp tình trạng bị đầy bụng, tiêu chảy hoặc trung tiện nhiều.

Các bé không nên chỉ ăn sáng bằng sữa chua để giảm cân. Một hộp sữa chua có giá trị năng lượng không quá 120 calories, trong khi một bữa sáng thông thường (tô phở hay hủ tiếu) cung cấp từ 350 calories trở lên. Hơn nữa, sữa chua là sản phẩm lên men, cần được bảo quản lạnh, hoàn toàn không phù hợp cho một dạ dày rỗng vào buổi sáng.

Trẻ cũng không ăn sáng bằng mỳ gói. Mỳ ăn liền qua chiên có nguy cơ chất béo cao, đặc biệt là chất béo chuyển hóa. Sản phẩm cũng giống như bánh ngọt, chúng có năng lượng cao nhưng lại nghèo nàn dinh dưỡng, hoàn toàn không tốt cho trẻ đang muốn giảm cân. Đồng thời, bé không uống các loại nước ngọt có gas, hạn chế các loại bánh kẹo ngọt, kem, mứt, chocolate, sữa đặc có đường... Gia đình không dự trữ các loại thức ăn giàu năng lượng bơ, phomat, bánh kẹo, nước ngọt trong nhà...

Trẻ muốn giảm cân, buổi sáng không nên ăn các món giàu đường, muối, chất béo... Ảnh: Shutterstock

Để giảm cân, trẻ cần tập ăn sáng đúng giờ (trước 8 giờ sáng). Bởi lẽ, trước đó trẻ mất từ 8-10 tiếng chưa ăn gì. Để đáp ứng nhu cầu học hành, vui chơi của buổi sáng, bé cần nạp năng lượng cho cơ thể. Sau khi ngủ dậy 30 phút ba mẹ nên có bữa sáng cho trẻ.

Bên cạnh việc cải thiện chế độ dinh dưỡng, các hoạt động thể lực cũng là một trong những yếu tố góp phần giảm cân, hạn chế thừa cân, béo phì. Cha mẹ cần khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các trò chơi vận động như nhảy dây, đá bóng, cầu lông, bơi lội, đi bộ, leo cầu thang... Người lớn động viên trẻ đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường thay vì đưa đón, làm việc nhà như dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, trẻ không nên xem tivi quá nhiều, không nên bắt trẻ ngồi học nhiều.

Bình Minh