Trẻ lười ăn rau củ quả có nên bổ sung vitamin?

Bé nhà tôi 2 tuổi, chỉ thích ăn cơm và thịt, không chịu ăn rau. Có cần bổ sung vitamin tổng hợp cho bé hằng ngày không thưa bác sĩ? (Đỗ Lan, Phú Thọ)

Trả lời:

Rau củ quả cung cấp lượng lớn vitamin, khoáng chất, chất xơ, hợp chất chống oxy hóa cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển toàn diện của trẻ. Trẻ lười ăn thực phẩm này dễ thiếu vitamin A, C, folate (vitamin nhóm B), kali và chất xơ. Những thiếu hụt này ảnh hưởng đến khả năng chống nhiễm trùng, làm giảm chất lượng tăng trưởng, gây rối loạn tiêu hóa.

Rau củ quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của trẻ. Ảnh: Suri

Bổ sung vitamin cho trẻ lười ăn rau quả chỉ nên là giải pháp hỗ trợ tạm thời, không thể thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng từ thực phẩm. Trẻ được bổ sung vitamin từ thực phẩm tự nhiên, cơ thể hấp thu tốt và an toàn hơn so với việc phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

Nếu trẻ ăn quá ít rau, có biểu hiện thiếu hụt rõ ràng, bác sĩ có thể cân nhắc bổ sung một số vi chất như vitamin D, C hoặc nhóm B. Trẻ thiếu vitamin A chỉ bổ sung khi có chỉ định y tế. Thừa vitamin, nhất là vitamin tan trong dầu như A và D, có thể gây độc, ảnh hưởng đến gan, thận, xương, hệ thần kinh.

Cha mẹ nên xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, tập cho trẻ làm quen với rau củ theo từng bước. Cha mẹ cắt nhỏ rau trộn vào cháo, súp, mì, xay rau củ làm sốt hoặc sinh tố kết hợp trái cây, chọn rau có vị ngọt, mềm như bí đỏ, cà rốt, ngô non để trẻ dễ ăn. Trẻ có thể ăn trái cây như món tráng miệng hằng ngày thay cho bánh kẹo. Trẻ tham gia chuẩn bị bữa ăn, trình bày đẹp mắt và ăn cùng gia đình cũng dễ làm quen với rau củ hơn.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội