Trẻ loạn thị có cần đeo kính thường xuyên?

Con tôi 7 tuổi bị loạn thị nhưng đeo kính nhiều dễ mỏi mắt nên bé hay tháo kính. Điều này có ảnh hưởng xấu đến mắt không? (Hải, 32 tuổi, Hà Nội)

Loạn thị là tật khúc xạ phổ biến ở trẻ em, xảy ra khi giác mạc hoặc thủy tinh thể có độ cong không đều, khiến ánh sáng không hội tụ thành một điểm trên võng mạc. Vì vậy, hình ảnh trẻ nhìn thấy thường mờ, nhòe hoặc méo, ở cả khoảng cách gần lẫn xa, ảnh hưởng học tập và sự phát triển thị giác.

Tình trạng này thường khó nhận biết. Song phụ huynh có thể quan sát các dấu hiệu như trẻ nheo mắt, nghiêng đầu khi nhìn, dễ mỏi mắt, đau đầu hoặc giảm tập trung khi đọc sách. Nếu không được phát hiện và điều chỉnh sớm, trẻ dễ mệt mỏi, học tập sa sút, đồng thời tăng nguy cơ nhược thị nếu độ loạn thị lớn.

Đeo kính hiện là phương pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất để điều chỉnh loạn thị. Kính giúp ánh sáng hội tụ chính xác lên võng mạc, cải thiện chất lượng hình ảnh, hỗ trợ não bộ phát triển chức năng nhìn bình thường. Đeo kính không làm mắt yếu đi mà ngược lại không đeo kính khi có chỉ định của bác sĩ mới là yếu tố khiến thị lực suy giảm và dễ phát sinh biến chứng.

Trong đa số trường hợp, trẻ loạn thị từ khoảng 1,0 độ (diop) trở lên hoặc có kèm cận thị, viễn thị cần đeo kính thường xuyên. Đeo kính liên tục giúp duy trì hình ảnh rõ nét ổn định, hạn chế tình trạng mắt phải điều tiết quá mức. Nếu chỉ đeo kính khi cần, mắt phải liên tục điều tiết, dễ gây mỏi mắt, nhức đầu, giảm hiệu quả điều trị.

Trẻ loạn thị nhẹ (dưới 1,0 diop), không có triệu chứng và thị lực vẫn tốt, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi hoặc chỉ cần đeo kính trong một số hoạt động như học tập, nhìn xa. Quyết định này cần dựa trên khám mắt chuyên khoa, không nên tự ý áp dụng.

Với trường hợp của con bạn, thông tin hiện tại chưa đủ để khẳng định có cần đeo kính thường xuyên hay không. Tuy nhiên, cần lưu ý trong giai đoạn đầu mới đeo kính, trẻ có thể cảm thấy hơi chóng mặt, khó chịu hoặc hình ảnh biến dạng nhẹ do não bộ đang thích nghi. Đây là hiện tượng bình thường và sẽ giảm sau vài ngày đến một tuần. Phụ huynh nên kiên nhẫn động viên trẻ đeo kính đều đặn.

Trẻ thử kính tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Ảnh minh họa: Hải Âu

Để hỗ trợ điều trị, gia đình nên giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng mắt hợp lý. Có thể áp dụng quy tắc 20-20-20: sau mỗi 20 phút học hoặc nhìn màn hình, cho trẻ nhìn xa khoảng 6 m trong 20 giây để thư giãn mắt. Đồng thời, đảm bảo ánh sáng đầy đủ, giữ khoảng cách 30-35 cm khi đọc sách và tránh tư thế nằm đọc hoặc sử dụng thiết bị điện tử trong bóng tối.

Phụ huynh khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời 2 giờ mỗi ngày. Duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối với các thực phẩm giàu vitamin A, C, E, omega-3, lutein như cá, rau xanh, trứng, các loại hạt... giúp hỗ trợ sức khỏe thị giác và làm chậm tiến triển tật khúc xạ.

Bạn nên đưa con đi khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng hoặc sớm hơn nếu có biểu hiện bất thường như mỏi mắt kéo dài, nhìn mờ... để bác sĩ theo dõi và điều chỉnh độ kính phù hợp.

ThS.BS Lê Thanh Huyền

Đơn vị Mắt công nghệ cao

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy