Trẻ hai tuổi nên uống sữa thanh trùng hay tiệt trùng?

Bé nhà tôi gần hai tuổi, đã cai sữa mẹ, nên cho bé uống sữa tươi thanh trùng hay tiệt trùng thì tốt cho sức khỏe? (Ngọc Hà, TP HCM).

Trả lời:

Sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng đều an toàn cho trẻ bởi chúng được khử trùng thông qua quy trình xử lý hiện đại. Sữa thanh trùng được làm ấm đến 72 độ C, sữa tiệt trùng được đun sôi đến 140 độ C. Do đó, hai loại sữa này khác nhau về tính chất, các dưỡng chất.

Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), ở nhiệt độ 72 độ C, các vi khuẩn có hại (như Listeria và Salmonella gây nhiễm trùng đường ruột, S. typhi gây sốt thương hàn, Mycobacterium bovis gây bệnh lao...) có trong sữa đều được loại bỏ. Trong khi đó, hàm lượng men vi sinh (vi khuẩn có lợi) hỗ trợ tiêu hóa tốt được bảo toàn vẹn nguyên.

Với sữa tươi tiệt trùng, các chất có hại trong sữa bị tiêu hủy, một lượng lớn dưỡng chất (vitamin C, canxi, enzyme, men vi sinh...) cũng mất hoặc biến tính, làm giảm giá trị dinh dưỡng vốn có. Cụ thể, sau khi đun nóng đến 140 độ C, lượng lớn lysine trong sữa biến tính, khiến loại protein này phân hủy nhanh hơn trong quá trình bảo quản. Mặt khác, nhiệt độ cao cũng làm biến đổi các phân tử chất béo, khiến sữa tiệt trùng mất đi nhiều hương vị thơm ngon hơn so với sữa thanh trùng.

Tuy nhiên, ưu điểm của sữa tiệt trùng là có hạn sử dụng lâu hơn và có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng bình thường (thường là 6 tháng). Sữa thanh trùng có thời hạn dùng khoảng 10 ngày.

Bạn nên ưu tiên cho con uống sữa tươi thanh trùng giúp hấp thụ tối ưu dưỡng chất tự nhiên, có lợi trong sữa. Nếu bé có biểu hiện bất thường như dị ứng hoặc khó tiêu sau khi uống sữa, bạn nên đưa con đi khám dinh dưỡng. Rối loạn tiêu hóa xảy ra sau khi uống sữa có thể do những bệnh lý tiềm ẩn.

Bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome