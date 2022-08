Trẻ có nên ăn dặm với cá hồi?

Cá hồi tốt cho sức khỏe nhưng thịt màu cam đỏ, vậy là thịt đỏ hay trắng, trẻ ăn dặm cần lưu ý gì khi dung nạp thực phẩm? (Yến Nguyên, Bình Dương).

Trả lời:

Các loại cá, trong đó có cá hồi được xếp vào nhóm thịt trắng. Cá hồi có màu vàng cam là do có chứa một lượng nhỏ myoglobin, màu đỏ đặc trưng là do sắc tố carotenoic có tên astaxanthin quy định. Astaxanthin này có thể là tổng hợp tự nhiên hoặc nhân tạo do thức ăn dùng để nuôi cá.

Cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao hơn các loại cá khác, cung cấp lượng protein đáng kể, từ 20g - 22gam/100 gram cá, tương đương với lượng protein trong thịt bò, thịt gà. Thực phẩm cũng cung cấp vitamin A, vitamin D, đặc biệt là omega 3 và đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn dặm bằng cá hồi với một lượng phù hợp. Ảnh: Shutterstock

Đối với trẻ ăn dặm, về mặt lý thuyết, khi trẻ đủ 6 tháng tuổi thì phụ huynh có thể cho trẻ tập ăn tất cả các loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, ăn thực phẩm gì (trong đó có cá hồi) cũng phụ thuộc vào thói quen hay tập quán ăn uống của mẹ. Nếu mẹ chưa bao giờ ăn cá hồi hoặc có cơ địa dễ dị ứng với cá thì không nên tập cho trẻ ăn cá hồi ngay khi mới ăn dặm. Bởi vì bộ máy tiêu hóa của trẻ chưa quen, chưa hoàn thiện, có thể khiến bé bị rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng.

Ngoài ra, thịt cá hồi có kết cấu lỏng lẻo, nếu cá không tươi hoặc không chế biến, bảo quản tốt thì rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập, sản sinh histamin gây dị ứng. Do đó, ngoài việc lưu ý về chọn cá an toàn, mẹ nên tập cho trẻ ăn dặm cá hồi từ tháng thứ 7. Khi đó bé thích nghi với việc ăn uống, các loại thực phẩm.

Khi ăn dặm, nguyên tắc chung là cha mẹ tập cho trẻ làm quen với món ăn, tức là ăn từ ít đến nhiều. Khi mới tập ăn cá hồi, bé chỉ nên cho trẻ ăn từ ⅓ đến ½ lượng tương đương với lượng thịt trẻ quen ăn.

Mặc dù cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao nhưng nếu nuôi trong môi trường không đảm bảo vệ sinh có thể sẽ bị nhiễm các kim loại nặng, ví dụ như thủy ngân, asen... Ăn cá này trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm các kim loại nặng, tích tụ đến một mức độ sẽ gây ra vấn đề về sức khỏe cho trẻ. Do đó, phụ huynh chỉ nên cho trẻ ăn dặm cá hồi từ 3 đến 4 lần/tuần, kết hợp với các thực phẩm khác để bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng cho trẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thu Hương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome