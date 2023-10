Trẻ bổ sung sắt, kẽm thế nào

Tôi cho con uống sắt hay kẽm trước sẽ hiệu quả, nên uống vào thời gian nào trong ngày? (Phương Nhi, Nha Trang)

Trả lời

Sắt và kẽm có lợi cho sức khỏe của trẻ, giúp tái tạo hồng cầu, máu, xây dựng hệ xương chắc khỏe. Trẻ nên bổ sung hai chất này cách nhau từ hai đến ba tiếng để chúng không cạnh tranh hấp thu. Thông thường, bác sĩ khuyên cho bé uống sắt và kẽm cùng với bữa ăn hoặc sau bữa ăn từ hai tiếng. Nếu uống trước bữa ăn dễ gây rối loạn tiêu hóa, kích ứng dạ dày và nôn ói.

Trẻ nên uống kết hợp hai dưỡng chất này cùng vitamin C, nước trái cây, nước rau. Vì các chất này làm tăng khả năng hấp thu sắt và kẽm, giảm tác dụng phụ và nôn.

Để chia cách uống phù hợp, bạn cho con uống sắt vào buổi sáng, kẽm vào buổi trưa hoặc ngược lại. Bạn cũng có thể để bé uống kẽm vào buổi tối. Lưu ý trong các sản phẩm bổ sung kẽm thường có kèm vitamin C, do đó, uống kẽm có vitamin C dễ gây khó ngủ.

Trẻ cần bổ sung sắt và kẽm theo đúng và đủ nhu cầu khuyến nghị. Thiếu hay thừa đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bạn không tự ý cho con sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Gia đình cần đưa trẻ đi khám dinh dưỡng, kiểm tra tình trạng thiếu, thừa vi chất, từ đó mới bổ sung phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome