Trẻ ăn gì tăng đề kháng mùa lạnh?

Con tôi hay ốm vặt khi thời tiết lạnh, nên bổ sung chất gì từ thực phẩm nào để tăng đề kháng? (Minh Lan, Hà Nội)

Trả lời:

Thời tiết lạnh, mưa nắng thất thường dễ khiến trẻ suy giảm đề kháng, mắc các bệnh đường hô hấp. Để phòng bệnh, bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các vi chất cần thiết cho con tăng đề kháng.

Đầu tiên là vitamin C - chất chống oxy hóa có tác dụng củng cố hệ thống miễn dịch, góp phần chống lại tác nhân gây bệnh. Vitamin C giúp trẻ phòng tránh cảm lạnh thông thường, thiếu máu, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, răng dễ rụng và một số bệnh do nhiễm khuẩn.

Nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên và an toàn cho sức khỏe của trẻ là rau củ quả tươi như cam, quýt, dâu, ổi, xoài, đu đủ, cà chua; rau có màu xanh sẫm như cải bó xôi, cải xanh, rau mồng tơi, rau ngót.

Vitamin D hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao, ảnh hưởng đến sức đề kháng. Vi chất này có nhiều trong thịt, cá, trứng sữa, cá béo... Nếu thực phẩm hằng ngày chưa thể đáp ứng được nhu cầu, bé có thể bổ sung vitamin D bằng thực phẩm chức năng, dạng nhỏ giọt, xịt hay thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Kẽm là chất cấu tạo nên enzym và tế bào miễn dịch. Thiếu kẽm thường gây biếng ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa, nhất là suy giảm đề kháng khiến bé hay ốm vặt, kém phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Kẽm không tồn tại trong cơ thể dưới dạng dự trữ. Do đó, bạn cần bổ sung kẽm thường xuyên cho con mỗi ngày thông qua thực phẩm. Dưỡng chất này có trong thịt bò, cá, trứng sữa, ngao, sò, ốc, hến, các loại hạt có dầu.

Selen là vi chất có tác dụng với tế bào miễn dịch tương tự như kẽm. Selen chủ yếu có trong thịt đỏ, thủy hải sản, trứng sữa hoặc bổ sung bằng vitamin tổng hợp.

Bạn cũng cần cho con dùng men vi sinh để tăng cường sức đề kháng, tốt cho tiêu hóa, phòng ngừa bệnh đường hô hấp như cảm, ho, sổ mũi thông thường. Ngoài ra, những chất như beta glucan, thymomodulin cũng có tác dụng tăng cường miễn dịch cho trẻ. Mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để bổ sung những chất này cho bé.

Nếu lo lắng trẻ thiếu vi chất quan trọng, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được xét nghiệm vi chất chuyên sâu. Hiện, Nutrihome ứng dụng máy xét nghiệm vi chất sắc ký lỏng hiệu năng cao (UPLC) góp phần phát hiện trẻ thiếu hoặc thừa dưỡng chất nào. Từ đó, bác sĩ xây dựng thực đơn, chỉ định thuốc bổ sung phù hợp để bé phát triển tối ưu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome