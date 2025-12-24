Tránh ăn gì khi nhiễm vi khuẩn HP?

Người nhiễm vi khuẩn HP nên tránh món cay, chua, đồ chiên rán và rượu để giảm kích thích niêm mạc dạ dày, hỗ trợ điều trị.

Chuyên viên Nguyễn Trung Hiếu, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ăn uống lành mạnh có thể bảo vệ hệ tiêu hóa, phòng ngừa viêm loét và ung thư dạ dày. Người nhiễm vi khuẩn HP cần tuân thủ điều trị đúng phác đồ. Nhiều loại thực phẩm có thể khiến dạ dày tiết nhiều axit, viêm loét nặng lên hoặc giảm hiệu quả tiêu diệt HP.

Gia vị mạnh, đồ ăn cay, nóng

Người bị nhiễm vi khuẩn HP cần hạn chế là đồ cay, nóng như ớt, tiêu, mù tạt, tỏi sống, hành tây sống. Bởi chúng kích thích dạ dày tiết axit mạnh khiến vết loét bỏng rát, đau tức, buồn nôn, đầy hơi. Người đang trong giai đoạn điều trị thuốc kháng sinh ăn cay còn làm tăng cảm giác nóng rát ở vùng thượng vị (trên rốn) gây khó chịu, chán ăn. Giảm hoặc loại bỏ gia vị cay trong bữa ăn giúp niêm mạc dạ dày giảm viêm, phục hồi.

Đồ chiên rán, thức ăn nhanh

Người nhiễm HP nên tránh món chiên rán, chứa nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, hamburger hay xúc xích. Khi hấp thụ lượng chất béo lớn, dạ dày hoạt động mạnh hơn để tiêu hóa, tăng tiết dịch vị. Chất béo bão hòa trong loại thực phẩm này còn gây ức chế nhu động ruột, làm chậm quá trình tiêu hóa khiến người bệnh đầy hơi, khó tiêu. Tái sử dụng nhiều lần làm tổn thương niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ ung thư.

Người nhiễm vi khuẩn HP nên tránh thực phẩm chiên rán, thức ăn nhanh, đồ cay nóng. Ảnh minh họa: Hằng Trần

Trái cây chua

Nhóm thực phẩm có tính axit cao cũng nằm trong danh sách cần kiêng cữ. Các loại trái cây chua như cam, chanh, bưởi, xoài xanh, cóc, me... làm tăng độ axit trong dạ dày, kích thích các ổ viêm loét và khiến cảm giác nóng rát trở nên dữ dội. Người nhiễm HP nên thay thế bằng trái cây ngọt, giàu vitamin C như chuối, đu đủ, táo ngọt hoặc dưa hấu.

Đồ uống có cồn

Rượu, bia, cà phê, trà đặc hay nước ngọt có gas đều khiến dạ dày tiết nhiều axit, gây viêm loét nặng hơn và giảm hiệu quả của thuốc. Ethanol trong rượu bia còn phá vỡ lớp nhầy bảo vệ dạ dày, khiến vi khuẩn HP dễ dàng xâm nhập sâu hơn vào lớp niêm mạc. Người bệnh nên ngưng hoàn toàn đồ uống có cồn trong suốt quá trình điều trị và hạn chế tối đa sau khi khỏi bệnh để tránh tái nhiễm.

Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng... cũng không phù hợp cho người nhiễm HP. Bác sĩ Hiếu giải thích những loại thực phẩm này chứa nhiều muối nitrit, chất bảo quản, phụ gia - những chất khả năng tạo ra hợp chất nitrosamine gây ung thư dạ dày khi kết hợp với axit dịch vị. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn trong thời gian dài khiến dạ dày bị tổn thương, tạo môi trường thuận lợi cho HP sinh sôi.

Đồ ngọt nhân tạo

Đường giúp vi khuẩn HP phát triển, gây đầy bụng và làm chậm quá trình lành dạ dày. Người bệnh có thể dùng sữa chua không đường hoặc trái cây tươi ít ngọt để hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nên ăn nhiều bữa nhỏ, chậm, nhai kỹ, không nằm ngay sau khi ăn và tránh ăn khuya để giảm áp lực lên dạ dày và ngăn trào ngược dịch vị.

Người bệnh nên ăn sữa chua lợi khuẩn, tỏi, nghệ, mật ong, bông cải xanh, cải bó xôi và ngũ cốc nguyên hạt. Hoạt chất sulforaphane trong bông cải xanh và curcumin trong nghệ có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP.

Thanh Ba