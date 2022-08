Tổn thương tiêu xương ở bệnh nhân ung thư

Tổn thương tiêu xương xuất hiện dưới dạng các lỗ nhỏ như bị đục lỗ trên phim chụp X-quang, thường xảy ra ở người bệnh ung thư vú, ung thư máu.

Tổn thương tiêu xương là những vùng xương bị tổn thương làm suy yếu xương, dẫn đến đau, gãy xương và các biến chứng nghiêm trọng khác có thể xảy ra. Điều trị giúp giảm bớt các triệu chứng và ngăn chặn sự suy thoái của xương.

Triệu chứng

Tổn thương tiêu xương có thể gây ra một loạt các triệu chứng (như đau xương, loãng xương, gãy xương, tăng canxi máu) và biến chứng cho dù chúng có phải là ung thư hay không. Đau xương là tình trạng phổ biến, có thể nghiêm trọng và thường đi kèm với tổn thương dây thần kinh do chèn ép xương. Người bệnh cũng có thể bị loãng xương do sự suy yếu dần của xương. Ung thư còn khiến xương suy yếu, gây gãy xương bệnh lý. Tình trạng tăng canxi máu xảy ra do xương giải phóng quá nhiều canxi vào máu, gây ra một loạt các triệu chứng như buồn nôn, lú lẫn, đau cơ và loạn nhịp tim (nhịp tim không đều).

Nguyên nhân

Tổn thương tiêu xương xảy ra khi quá trình sinh học phá vỡ và các tế bào cũ trong xương được thay thế bằng các tế bào mới bị mất cân bằng. Một số loại ung thư có thể làm gián đoạn việc sản xuất các tế bào mới. Ví dụ, khi u tủy xâm nhập vào mô xương, nó sẽ ức chế các nguyên bào xương hình thành xương mới, đồng thời kích thích các tế bào hủy xương làm tăng quá trình phân hủy tế bào.

Tổn thương tiêu xương cũng phổ biến trong ung thư di căn đã lan ra ngoài vị trí của khối u ban đầu bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, ung thư vú... Trong trường hợp ung thư di căn (lan rộng), các tổn thương tiêu xương thường được tìm thấy nhiều nhất ở các xương lớn hơn, chẳng hạn như hộp sọ, cột sống, xương chậu, lồng ngực và các xương dài của chân. Tổn thương tiêu xương ở tủy xương thường gặp với u tủy nhưng ít thường gặp hơn ở các bệnh khác bao gồm ung thư hạch và một số bệnh bạch cầu nhất định.

Đau nhức xương là triệu chứng phổ biến của tổn thương tiêu xương. Ảnh: Freepik

Chẩn đoán và điều trị

Bác sĩ sẽ theo dõi những bệnh nhân bị ung thư, đặc biệt là đa u tủy, để tìm các dấu hiệu và triệu chứng của tổn thương xương. Đa u tủy là bệnh ung thư phổ biến nhất ảnh hưởng đến xương khi được chẩn đoán.

Có một số loại xét nghiệm khác nhau được sử dụng để phát hiện những thay đổi của xương do ung thư như xét nghiệm máu, chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính... Bác sĩ có thể cho bệnh nhân sinh thiết tủy xương để chẩn đoán và theo dõi.

Điều trị các tổn thương thủy phân phụ thuộc vào nguyên nhân của chúng và chúng có lành tính hay không. Nhiều tổn thương do tiêu xương có liên quan đến ung thư và được điều trị bằng sự kết hợp của bức xạ liều thấp và thuốc loãng xương. Các loại thuốc hoặc phương pháp điều trị khác có thể được khuyến nghị tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra các tổn thương tiêu xương, các triệu chứng, giai đoạn ung thư và mục tiêu điều trị.

Theo Tổ chức Ung thư Mỹ, tỷ lệ sống sót trên 5 năm của người bị đa u tủy được điều trị là 55%. Tuy nhiên, vẫn có nhiều yếu tố góp phần vào tiên lượng sống sót của từng người.

Kim Uyên

(Theo Verywell Health)