Gửi con cho hàng xóm vì trường mầm non chưa mở cửa

Khi các trường mầm non vẫn chưa hẹn ngày mở cửa trở lại, các phụ huynh buộc phải gửi con cho hàng xóm hoặc nghỉ việc ở nhà chăm con.

Mới đây, theo khảo sát trên VnExpress, hơn 70% phụ huynh ở Hà Nội chưa muốn cho trẻ lớp 1 đến trường, chủ yếu do sợ con nhiễm bệnh. Tôi hiểu cho quý phụ huynh trên. Tuy nhiên, tôi thấy rất thiệt thòi cho khối mầm non tư thục, mầm non quốc tế. Những trường này dường như không thu hút nhiều sự chú ý bằng các lớp lớn hơn, trong khi khối học này không thể dạy online, không hề có chút chi phí nào để vận hành trong hơn nửa năm qua phải đóng cửa do dịch bệnh. Giáo viên mầm non thất nghiệp suốt chừng ấy thời gian. Tôi tự hỏi họ đã và đang kiếm sống bằng cách nào?

Trong khi đó, nhu cầu gửi con đến lớp mầm non vẫn không hề nhỏ. Bên cạnh đó, bậc mẫu giáo không bị ràng buộc nhiều bởi tiết học, tiến trình học... các cô có thể chỉ cần chú tâm chăm sóc, trông nom các con mà thôi. Bản thân tôi cũng là phụ huynh có con ở tuổi mầm non, rất mong con được đi học lại. Hiện nay, nhiều phụ huynh đang phải gửi con ở hàng xóm, hoặc nhóm trông trẻ tự phát nào đó để đi làm mưu sinh khi thành phố bỏ giãn cách. Như vậy, liệu các con có an toàn hơn việc đến lớp đủ chuẩn, có quy trình giữ vệ sinh rõ ràng hay không?

Gia đình tôi neo người, không thể cậy nhờ được ông bà trông cháu vì họ đã lớn tuổi, lại ở rất xa. Vậy nên, tôi buộc phải nghỉ làm để ở nhà trông con 4 tuổi. Thực ra, con tôi đã rất ý thức được Covid là gì, biết rửa tay đúng cách, biết vệ sinh bàn ghế bằng khăn và cồn 70 độ, không chạm tay lên bề mặt, biết tập luyện nâng cao sức khỏe...

Hiện nay, tình trạng kinh tế gia đình tôi đã đến mức khó khăn và tôi không biết còn trụ được bao lâu nếu cứ phải ở nhà với con suốt như thế này? Tôi e rằng, đến khi có vaccine cho trẻ em mầm non thì nhiều trường tư thục đã phá sản. Con tôi nghỉ dịch từ lúc 3 tuổi, tới nay đã hơn 4 tuổi, và có thể sẽ phải nghỉ học tiếp cho đến khi lên tiểu học. Liệu như vậy có đảm bảo phát triển cho các con?

Những đứa bé vốn khỏe mạnh, đề kháng tốt, nhưng lại đang bị tù túng trong bốn bức tường và đối mặt với nguy cơ bước một bước từ lớp Lá vào lớp một. Tất nhiên, các bé lớn có thể học muộn một năm, nhưng điều này là không thể với các bé mẫu giáo, vì các bé lớn rất nhanh và nhận thức phát triển nhanh. Một đứa bé 6 tuổi không thể học lớp Lá trở lại được.

Các trường mầm non tư thục đang khó khăn chồng chất, lay lắt duy trì. Trong khi đó, phụ huynh như tôi cũng đã nghỉ việc quá lâu và cần phải đi làm mưu sinh trở lại. Gia đình tôi không có điều kiện như các gia đình khác để cùng con ở nhà thêm mấy năm nữa.

Mong các cấp lãnh đạo ngành Giáo dục sẽ quan tâm hơn đến bậc học mẫu giáo, đặc biệt là khối tư thục, và có giải pháp cho phép các trường đủ chuẩn mở cửa trở lại, giảm gánh nặng cho phụ huynh, đó cũng là một cách giúp nền kinh tế phục hồi. Bởi các trường mẫu giáo cũng là doanh nghiệp, cũng là một phần thiết yếu của nền kinh tế đang trầy trật lấy đà trở lại hiện nay.

Theo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ở TP HCM, khối lớp 1, 9, 12 sẽ đến trường trong hai tuần thí điểm, từ 13/12. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đi học lại từ 20/12. Tuy nhiên, trong buổi thảo luận tổ, kỳ họp thứ tư HĐND TP HCM khóa X chiều 7/12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, Sở đang trình Thành phố xem xét chưa cho trẻ 5 tuổi và lớp 1 đi học trực tiếp.

Hanh T Nguyen

