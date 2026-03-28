Tôi sợ hết đường bỏ phố về quê nếu mua nhà 4 tỷ cho con thừa kế

Nếu vay nợ mua chung cư 4 tỷ cho con sau này, tôi buộc phải từ bỏ giấc mơ về quê nuôi gà, trồng rau, an hưởng tuổi già.

Tôi năm nay 39 tuổi, có ba con: một cháu sắp vào lớp 10, một cháu học lớp 3 và một bé 5 tuổi. Gia đình tôi đang sống trong căn nhà 42 m2 tại Hà Nội. Ở quê, cách Hà Nội khoảng 50 km, bố mẹ chồng tôi cũng có một căn nhà riêng.

Thu nhập chính của gia đình do tôi làm ra, khoảng gần 100 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí. Chồng tôi làm xây dựng, thu nhập không ổn định, mỗi tháng chỉ khoảng 10-15 triệu đồng. Chúng tôi có khoản dự phòng gồm 10 cây vàng và 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, nên cũng đang suy nghĩ đến việc mua đất, mua nhà.

Vì có ba con nhỏ, tôi luôn cân nhắc rất kỹ mỗi quyết định tài chính lớn. Hiện, tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn:

Một là mua một căn chung cư khoảng 70 m2, giá dự kiến 4 tỷ đồng. Tôi nghĩ xa hơn cho các con: mua nhà để sau này mỗi đứa sẽ có một chỗ ở riêng, không phải chật vật như bố mẹ. Nhưng nếu chọn phương án này, áp lực tài chính với chúng tôi sẽ không nhỏ, nhất là khi thu nhập của chồng tôi không ổn định.

Phương án thứ hai là tôi sẽ mua đất vùng ven, cách Hà Nội khoảng 50 km, diện tích 200-300 m2. Tôi có một mong muốn rất giản dị là sau này về hưu có một căn nhà rộng, có vườn trồng cây, nuôi gà, sống chậm lại. Đây là điều mà cuộc sống hiện tại ở thành phố không thể mang lại.

Một bên là lo cho tương lai của các con, một bên là chuẩn bị cho cuộc sống của chính mình. Với nguồn lực hiện tại, tôi khó có thể làm cả hai cùng lúc. Nếu dồn tiền mua chung cư, tôi sẽ phải gồng tài chính nhiều năm. Nhưng nếu chọn mua đất, tôi lại lo mình chưa chuẩn bị đủ cho các con sau này.

Trong hoàn cảnh của tôi, lựa chọn nào cũng có cái được và cái phải đánh đổi. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn hướng nào?

Tinh Le