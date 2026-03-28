5 tỷ đồng gửi tiết kiệm hay mua chung cư?

Tôi phân vân giữa việc tiếp tục gửi ngân hàng lấy lãi hay vay thêm 2-3 tỷ để mua căn hộ hai phòng ngủ và chờ cơ hội sinh lời.

Gần đây có nhiều bài viết, ý kiến tranh luận về chuyện "có nên mua nhà thời điểm này?", khi lãi suất vay tăng cao (phổ biến quanh 13-14% mỗi năm trong hai năm đầu, sau thả nổi có nơi lên đến 16%). Cá nhân tôi, nếu chưa có nhà và đã tích lũy được khoảng 80% giá trị, tôi sẽ chọn vay 20% còn lại để mua ngay.

Với tôi, một căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là điểm tựa. Khi đã "gánh" một khoản vay vừa phải, tôi có thêm động lực làm việc, tiết kiệm và kỷ luật tài chính. Quan trọng hơn, vợ con có nơi ở ổn định, có thể yên tâm học hành, sinh hoạt và vun đắp cuộc sống lâu dài. Tuy vậy, tôi luôn tự nhắc mình: nếu phải vay quá nhiều thì nên chậm lại, bởi "cố quá" rất dễ thành "quá cố".

Nhưng câu chuyện của tôi hiện tại lại khác. Tôi đã có chỗ ở rộng rãi, thậm chí còn sở hữu hai căn nhà cho thuê. Trong tài khoản, tôi có khoảng 5 tỷ đồng, đang gửi ngân hàng với lãi suất 8% một năm. Thu nhập của tôi vào khoảng 150 triệu đồng mỗi tháng sau khi đã trừ chi tiêu gia đình. Và chính vì "đã ổn" như vậy, tôi lại rơi vào thế khó quyết định.

Hiện, tôi đang đứng trước ba phương án đầu tư khác nhau: Phương án đầu tiên là tiếp tục gửi ngân hàng. Đây là lựa chọn an toàn và ổn định nhất khi tôi luôn có một khoản sinh lời đều đặn. Tuy nhiên, cách này khó giúp tôi có thể bứt phá, chưa kể rủi ro lạm phát, tiền mất giá.

Lựa chọn thứ hai là tôi sẽ vay thêm ngân hàng 2-3 tỷ để mua một căn hộ hai phòng ngủ tại TP HCM. Phương án này, tôi kỳ vọng căn hộ có thể tăng giá trong tương lai và giúp tôi có thêm dòng tiền. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tôi sẽ phải chịu áp lực trả nợ và rủi ro thanh khoản căn hộ nếu cần tiền gấp trong bối cảnh thị trường đang chững lại.

Lựa chọn thứ ba là tôi sẽ dùng chính số tiền đang có để mua một căn hộ tầm trung, không phải vay nợ thêm. Sau đó, tôi có thể cho thuê lại khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Cách này giúp tôi thảnh thơi hơn vì không phải lo trả nợ, mà vẫn có khoản thu nhập mỗi tháng, dù không quá nhiều.

Mỗi phương án với tôi đều có lý. Gửi ngân hàng thì chắc chắn nhất, nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng tài sản. Mua thêm bất động sản thì kỳ vọng cao hơn nhưng đi kèm rủi ro và áp lực quản lý. Liệu tôi nên chọn hướng đi nào?

Dzung Tran Hung