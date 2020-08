Tôi sẵn sàng nâng lương nhân viên mới, cách chức người làm lâu năm

Hưởng lương theo năng lực và cống hiến chứ không phải theo số năm vào công ty, đó là quan điểm của tôi khi quản lý gần 4.000 nhân viên.

Chia sẻ xung quanh câu chuyện lương nhân viên mới cao hơn người làm lâu năm, trên cương vị một người quản lý, độc giả Dazhur bày tỏ quan điểm:

Theo quan điểm cá nhân tôi:

- Với người quản lý, ở bên dưới có sự cạnh tranh nhau thì tổ chức mới phát triển được. Còn mọi người chỉ đến làm và hài lòng với đóng góp của mình thì nhóm đó không phát triển được.

- Người ta nên đóng góp và hưởng theo năng lực và cống hiến chứ không phải hưởng theo số năm vào công ty.

- Ngân sách cho quỹ lương thường là một khoản hữu hạn (và cố định). Lương có thể là cố định, nhưng phần thêm vào (như thưởng) thì là biến động giữa người với người. Ai làm tốt hơn sẽ được thưởng nhiều hơn.

- Người học có thể nắm bắt và giỏi hơn người đào tạo trong khoảng thời gian ngắn thì đó là do năng lực của người học là chính. Với các nhân viên đủ xuất sắc, họ chỉ cần người hướng dẫn quy trình, tổ chức, còn lại các giải pháp thì họ sẽ làm theo cách của mình và đó là lý do họ làm tốt hơn so với người dạy. Bạn nhớ là nếu cách làm không thay đổi thì kết quả không thay đổi. Vậy nên, họ làm tốt hơn bạn có nghĩa cách làm của họ ưu việt hơn. Mà điều đó không phải do bạn dạy.

- Không có một người giỏi nào muốn làm việc dưới một người kém hơn.

Cá nhân tôi có những lúc quản lý tới gần 4.000 người bên dưới, không phải người nào tôi cũng giao cho vị trí tương đương như chức danh của họ. Nếu họ không đủ năng lực tôi sẵn sàng cho người ở vị trí thấp hơn đứng lên quản lý họ. Nếu không thích thì cứ nghỉ việc, tôi không cần giữ những ai không đủ năng lực ở vị trí tương ứng".

Đồng quan điểm, bạn đọc Linh Nguyen khẳng định chuyện nhân viên mới vượt mặt người hướng dẫn trước tiếp có thâm niên cũng là chuyện bình thường:

"Tôi nói thế này hơi thô một chút, nhưng công việc văn phòng thì chỉ quan hệ xã giao thôi chứ đừng nói tình nghĩa. Bạn đào tạo nhân viên mới là công việc của bạn, được cấp trên giao và hưởng lương chứ không phải ơn nghĩa gì với người ấy. Việc nhân viên mới được đào tạo là một phần quy trình của công ty, không phải bạn cũng là người khác. Nay người ta có thành tích cao hơn bạn mà thấy lương thấp hơn nên có ý kiến cũng chẳng có gì sai. Quan trọng người tiếp nhận ý kiến và đưa ra quyết định cắt lương của bạn là sếp. Nếu bạn cảm thấy không hợp lý thì phản ánh lại với sếp, còn cảm thấy không được coi trọng, không được nhận đúng với giá trị mình đóng góp thì nên chuyển việc. Chứ bạn không thể trông chờ việc một người có năng lực hơn chịu xếp dưới bạn mãi chỉ vì bạn từng đào tạo bạn ấy được".

Đánh giá về việc giảm lương cách chức nhân viên lâu năm, độc giả Mq.bkcomp thẳng thắn cho rằng:

"Cá nhân tôi là người quản lý và đang lâm vào bất ổn, tôi thấy việc bạn bị giảm lương, cách chức trưởng nhóm là chuyện bình thường, vì trong cuộc sống:

1. Ai giỏi hơn, người đó có thu nhập cao hơn, vị trí cao hơn.

2. Việc bạn bị cách chức cũng đã có sự cân nhắc:

- Qua doanh số vài tháng, không phải nhất thời.

- Tạo sức cạnh tranh trong doanh nghiệp để người trẻ có mục tiêu phấn đấu.

Vậy việc bạn nên làm là:

1. Hài lòng với việc bị cách chức, giảm lương.

2. Cố gắng hơn trong công việc để đòi lại vị trí và được hưởng mức lương cao hơn.

Nhận mạnh việc liên tục phát triển, nâng cao năng lực bản thân thay vì suy nghĩ tiêu cực khi người mới được trọng dụng hơn, bạn đọc Hương Trần chia sẻ quan điểm:

"Bạn bị cắt lương không có gì là đáng tiếc cả, năng lực bạn tốt, tư duy tốt, doanh số cao thì sếp nào chẳng giữ bạn lại, công ty hay cơ hội chẳng thiếu. Ở đây, đệ tử của bạn đã làm tốt hơn. Trong công việc, muốn chứng minh điều gì, hãy nói ít làm nhiều, đừng tốn công đôi co. Làm việc là cho bản thân bạn, không vì ai cả. Không những vậy, người được bạn đào tạo không phải chỉ có một, vậy sao trong số đó lại có người năng lực tốt hơn bạn? Đơn giản bởi cái giỏi của họ được công nhận và bạn nên học hỏi điều đó. Cái bạn cần làm là bỏ qua suy nghĩ tiêu cực, phát triển bản thân tốt hơn khi đã có đối thủ cạnh tranh, hãy ngừng việc ngủ quên trên chiến thắng. Có câu ngạn ngữ: 'Hãy giữ bạn bè luôn ở gần và kẻ thù còn ở gần hơn nữa'. Tiếc nuối thế là đủ".

Lê Phạm tổng hợp