Lắp cửa sắt mở xoay ra hành lang chung cư nhưng nghĩ mình không sai

Tôi thấy lạ vì rất nhiều hộ chung cư lắp thêm cửa sắt mở xoay ra hành lang và để thế cả ngày cho thoáng nhưng chẳng bị xử lý.

Nhiều người bức xúc chuyện nhà mặt đất làm cổng sắt mở xoay ra lối đi chung, chiếm ngõ hẻm, vỉa hè, gây phiền toái cho hàng xóm và người qua lại. Nhưng tôi nghĩ đó không chỉ là chuyện của nhà phố mà diễn ra phổ biến ở cả chung cư.

Tôi còn nhớ, cách đây không lâu, tôi đến thăm người thân ở một chung cư bình dân tại Hà Nội. Hành lang mỗi tầng không quá rộng, chỉ đủ hai người tránh nhau. Tôi đang dắt con đi dọc hành lang thì bất ngờ một căn hộ phía trước mở tung cửa sắt ra ngoài. Cánh cửa bật mạnh, xoay thẳng ra lối đi chung, suýt va vào mặt chúng tôi. Tôi giật mình, kéo con lùi lại theo phản xạ, tim đập thình thịch.

Chủ nhà có lẽ không cố ý, nhưng khoảnh khắc đó khiến tôi thực sự khó chịu. Nếu tôi bước nhanh hơn một chút, hoặc là một đứa trẻ vô tình chạy qua và gặp nạn, chuyện gì có thể xảy ra?

Tôi để ý thêm mới thấy không chỉ một căn. Rất nhiều căn hộ chung cư hiện nay được chủ nhà lắp thêm cửa sắt bên ngoài cửa chính, loại mở cánh xoay ra hành lang. Khi mở hết, cánh cửa gần như chiếm phần lớn bề rộng lối đi. Có nhà còn để cửa mở suốt cả ngày cho thoáng, mặc kệ người khác phải lách qua.

Tôi hiểu vì sao họ làm vậy. Thêm một lớp cửa nghĩa là thêm cảm giác an toàn. Nhưng hành lang là không gian chung. Nó không thuộc riêng về bất kỳ căn hộ nào. Khi một cánh cửa mở ra chiếm lối đi, phần bất tiện không chỉ của một người.

Điều khiến tôi lo hơn là yếu tố an toàn. Hành lang chung cư còn là lối thoát hiểm khi có sự cố. Nếu xảy ra cháy nổ, khói mù mịt, mọi người vội vã chạy ra ngoài, những cánh cửa mở chắn ngang lối đi có thể trở thành vật cản nguy hiểm.

Người thân tôi sống ở đó lâu rồi, nói rằng thấy bất tiện nhưng ngại góp ý vì sợ mất lòng hàng xóm. "Nhà nào cũng làm nên thành quen", anh bảo vậy. Có lẽ chính tâm lý "ai cũng làm" khiến việc lấn chiếm không gian chung trở nên bình thường.

Tôi thực sự băn khoăn: việc lắp thêm cửa sắt mở cánh ra hành lang, chiếm lối đi chung như vậy có đúng quy định không? Và nếu không đúng, vì sao nó vẫn tồn tại phổ biến trong nhiều chung cư như vậy?

Bảo Nam