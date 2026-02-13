Ba lần bị ép chuyển trọ khiến tôi quyết chí mua nhà Sài Gòn

Tôi cứ ở được một thời gian, bỏ thời gian, công sức ra sửa sang nhà cửa khang trang, là chủ trọ đòi lại nhà hoặc muốn tăng giá thuê.

Những năm đầu lập nghiệp tôi cũng đi ở trọ. Vợ chồng tôi không có ý định mua nhà định cư ở TP HCM do chưa đủ tài chính. Thay vào đó, cả hai xác định thuê nhà và từ từ vay tiền mua đất vùng ven hoặc ở tỉnh để phù hợp với khả năng, đỡ áp lực. Thế nhưng, chuyện ở thuê cũng không đơn giản. Chúng tôi phải chuyển trọ nhiều lần vì cứ ở được một thời gian là chủ nhà đòi lại hoặc muốn tăng giá.

Vấn đề là ở chỗ, lúc mới thuê, căn nhà đó chẳng khác gì nhà hoang. Mỗi ngày đi làm về, hoặc lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp từng chút một, hết trong nhà rồi lại đến vườn tược, ngõ xóm. Vài tháng sau, căn nhà sạch sẽ, tươm tất hơn hẳn. Nhưng cũng chính vì thế mà chủ nhà lại được thể đòi tăng giá lên cao. Khi chúng tôi không đồng ý, họ muốn đòi lại nhà để cho người khác thuê.

May mắn là công việc của tôi không bắt buộc phải làm ở trung tâm thành phố. Vậy là tôi liều mình mua đất nông nghiệp ở tỉnh ven TP HCM và xây nhà để ở lâu dài. Dù trầy trật, vất vả, nhưng ít nhất tôi cũng có căn nhà của riêng mình, không phải lo cảnh tạm bợ. Dần dần, dân cư khu tôi ở trở nên đông đúc, tiện ích cũng đầy đủ hơn. Con cái tôi được đi học gần nhà, rất thuận tiện.

Sau khi nhà cửa ổn định, tôi lại tích góp và mua được xe hơi mà không quá căng thẳng chuyện tài chính. Rồi may mắn, từ tháng 7/2025, sau sáp nhập, tôi lại trở thành công dân của TP HCM mà không phải chuyển nhà đi đâu cả. Giá trị căn nhà của tôi cũng nhờ đó mà tăng lên nhiều.

Vậy nên, tôi tin rằng mỗi người đều sẽ có cách riêng của mình để tìm được một chỗ ở ổn định. Mua nhà không phải chuyện bất khả thi, chỉ là do các bạn có biết liệu cơm gắp mắm, hay cứ cố chen vào nơi quá tầm, mình chưa thể với tới?

Tôi cho rằng, nếu còn trẻ, thuê phòng trọ hoặc nhà nhỏ là lựa chọn khả dĩ nhất. Tiền tiết kiệm các bạn có thể dành dụm để mua đất xây nhà những chỗ xa trung tâm thành phố hơn. Sau 5-10 năm, lúc con cái lớn lên, dân cư khu vực đó cũng sẽ đông đúc, tiện ích cũng sẽ được bổ sung dần. Khi đó, bạn có thể tìm công việc gần chỗ mình ở, mọi thứ sẽ ổn dần thôi.

Thời bây giờ, chuyển đổi công việc 2-3 năm một lần là chuyện rất bình thường, nhưng nhà thường sẽ có sự ổn định trong 5-10 năm, thậm chí 20-30 năm. Thế nên, đừng nghe ai hết, hãy cứ tự phân tích hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu của mình mà lập kế hoạch nhà ở dài hạn. Mỗi người sẽ có lối đi riêng, miễn là bạn cảm thấy hài lòng.

