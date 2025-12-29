Tôi chấp nhận con học làng nhàng nhưng nhiều kỹ năng sống

Tôi học làng nhàng, nhưng có nhiều kỹ năng sống và khả năng tự xoay xở với cuộc đời từ rất sớm, nên chẳng thua kém bạn bè học giỏi.

Tôi đọc những tranh luận xoay quanh việc nên ưu tiên học vấn hay kỹ năng sống cho trẻ với nhiều suy nghĩ. Cá nhân tôi đứng ở một góc nhìn khác: tôi hài lòng vì mình từng học làng nhàng, không nổi trội về thành tích, nhưng đổi lại có nhiều kỹ năng sống và khả năng tự xoay xở với cuộc đời từ rất sớm. Và khi đã làm cha mẹ, tôi cũng đang dạy con theo cách đó.

Thời đi học, tôi không phải học sinh giỏi. Điểm số chỉ ở mức trung bình khá, không giải thưởng, không bảng vàng. So với bạn bè cùng trang lứa – những người được kỳ vọng "học để đổi đời" – tôi thua kém khá xa. Khi ấy, tôi từng tự ti. Nhưng bước ra đời, tôi nhận ra mình không hề yếu thế như từng nghĩ. Tôi biết tự nấu ăn, tự làm giấy tờ, biết đi làm thêm từ sớm, biết giao tiếp với người lạ và không quá sợ khi thất bại và phải bắt đầu lại từ đầu.

Khi bước ra đời, tôi nhận ra không phải kỹ năng nào cũng dễ bù đắp sau khi rời ghế nhà trường. Trải nghiệm cá nhân cho tôi thấy, không phải kỹ năng nào cũng dễ học khi đã trưởng thành. Một người đã quen được sắp đặt, quen có cha mẹ lo liệu mọi thứ, quen chỉ làm tốt khi có đề bài rõ ràng, bước ra đời thường rất chật vật trước những thứ không có đáp án sẵn. Tôi đã gặp nhiều người học rất giỏi, bằng cấp đẹp, nhưng lúng túng khi xin việc, sợ giao tiếp, sợ va chạm, sợ sai, sợ bị từ chối. Trong khi đó, một người "học không xuất sắc" như tôi lại không quá sợ những điều ấy, vì tôi đã va vấp với chúng từ rất sớm.

Chính vì vậy, khi dạy con, tôi không đặt mục tiêu con phải đứng top đầu của lớp hay đạt thành tích nổi bật. Tôi chỉ mong con hiểu bài, có nền tảng cơ bản và giữ được sự tò mò, ham học. Thay vì lấp kín thời gian bằng các lớp học thêm, tôi cho con tham gia vào những việc rất đời thường: tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân, phụ giúp việc nhà, cùng đi chợ, tự nói chuyện với người lớn khi cần, tự giải quyết những mâu thuẫn nhỏ với bạn bè. Tôi chấp nhận để con làm chưa tốt, thậm chí làm sai, miễn là con dám thử và biết rút kinh nghiệm.

>> 'Tôi thà để con học giỏi nhưng thiếu kỹ năng sống'

Nhiều người cho rằng học thuật mất căn bản thì ra đời rất vất vả. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng thấy một thực tế khác: thiếu căn bản kỹ năng sống thì sự vất vả không chỉ nằm ở công việc, mà nằm ở chính cách người ta sống mỗi ngày. Không biết quản lý cảm xúc, không biết tự chăm sóc bản thân, không biết thiết lập ranh giới, không biết thích nghi khi hoàn cảnh thay đổi – những thứ ấy khiến nhiều người trưởng thành trong mệt mỏi kéo dài, stress, trầm cảm, dù họ có nền tảng học vấn tốt.

Tôi không phủ nhận vai trò của học vấn. Kiến thức nền tảng vẫn là điều cần thiết để một người có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Nhưng theo tôi, học vấn chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi kèm năng lực sống độc lập. Một đứa trẻ học giỏi nhưng không biết quản lý cảm xúc, không biết tự chăm sóc bản thân, không biết thích nghi với thay đổi, rất dễ chật vật khi bước ra đời. Với cá nhân tôi, chính vì không bị áp lực phải giỏi toàn diện, tôi có không gian để khám phá bản thân, để va chạm với đời sống thật. Nhờ vậy, khi trưởng thành, tôi không quá hoang mang trước câu hỏi "mình là ai" và "mình sống thế nào".

Vì vậy, tôi chấp nhận để con học không quá xuất sắc, miễn là con lớn lên vững vàng. Tôi muốn con hiểu rằng giá trị của một con người không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Nhìn lại bản thân, tôi không tiếc quãng đời học không nổi bật. Ngược lại, tôi thấy biết ơn vì nhờ đó, tôi bước vào cuộc sống với tâm thế chủ động và ít hoang mang hơn. Và đó cũng chính là điều tôi mong nhất ở con mình.

Hữu Minh