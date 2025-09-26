Con tôi vạ vật cả tiếng ở trường vì không học STEM, Kỹ năng sống

Tan học từ 15h nhưng những học sinh không đăng ký học liên kết vẫn phải ở lại trong sân trường đến 16h10 chờ cổng mở mới được ra về.

Con tôi đang học lớp 2 tại một trường tiểu học công lập ở TP HCM. Năm ngoái, trường chỉ có hai môn học liên kết là STEM và Kỹ năng sống. Các môn này được xếp vào sau giờ học chính khóa, từ 16h trở đi. Theo thông báo, gia đình nào muốn cho con học thì đăng ký, còn không thì có thể đón con về sau khi tan lớp bình thường.

Năm nay, số lượng môn liên kết tăng lên bốn. Nhà trường giảm tiết học chính khóa vào ba ngày trong tuần (thứ ba, thứ tư, thứ năm), nên giờ tan học của con tôi là 15h05. Tuy nhiên, một điều khiến tôi và nhiều phụ huynh bức xúc đó là những em không đăng ký học liên kết vẫn không được đón về ngay, mà phải ở lại trong sân trường đến 16h10 chờ cổng mở mới được ra về.

Tôi có kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng đó là "quy định của Sở Giáo dục: không tan học trước 16h". Trong khi đó, khi tôi trực tiếp liên hệ Sở để hỏi, được giải thích rằng: "Công văn chỉ yêu cầu nhà trường sắp xếp tiết học sao cho không kết thúc trước 16h, chứ không có chuyện giữ học sinh không đăng ký học ở lại đến đủ giờ mới cho về".

Thực tế, con tôi kể, nhiều giờ học liên kết năm ngoái chỉ đơn giản là... mở tivi cho các con xem hết giờ. Vậy nếu phụ huynh không đăng ký, con cũng chẳng được học hành gì, mà vẫn bị buộc ngồi chờ trong trường. Cảm giác như chúng tôi đang bị "ép buộc đóng tiền" để con có chỗ ngồi học thay vì ngồi chơi hoặc lang thang trong sân.

Tôi còn lo hơn ở chỗ các cháu tiểu học vẫn còn nhỏ, nếu bị té ngã hay xảy ra sự cố trong khoảng thời gian chờ đợi mà không có giáo viên trông coi sát sao, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lời xin lỗi liệu có đủ để bù đắp?

Tôi hoàn toàn đồng ý rằng nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ cho học sinh, nhưng đó nên là lựa chọn, không phải áp đặt. Phụ huynh chúng tôi chỉ mong có sự linh hoạt: nếu không đăng ký học liên kết, thì vẫn có quyền đón con về ngay sau giờ chính khóa.

Giáo dục không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là tôn trọng nhu cầu và điều kiện khác nhau của mỗi gia đình. Tôi hy vọng nhà trường và các cấp quản lý có thể lắng nghe, điều chỉnh để những chính sách tốt đẹp không biến thành gánh nặng vô lý cho phụ huynh.

Nguyễn Phương