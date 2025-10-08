Tôi không dám từ chối cho con học STEM, Kỹ năng sống

Trường yêu cầu làm phiếu khảo sát cho con học STEM, Kỹ năng sống... với hai lựa chọn: 'đồng ý' hoặc 'không đồng ý', liệu tôi có thể nói không?

Con tôi đang học tại một trường công lập. Vừa rồi, tôi được một phiếu khảo sát online tại trường của con. Ban đầu, tôi thầm nghĩ: "Đây có lẽ là bước tiến của thời đại, thay vì khảo sát bằng giấy như mọi năm". Háo hức lấy điện thoại ra quét mã QR để làm khảo sát, nhưng tôi chưa kịp mừng đã chưng hửng.

Nội dung phiếu khảo sát ngắn gọn đến bất ngờ, gồm 3 nội dung chính: Họ tên học sinh, lớp và một danh sách dự kiến các khoản tiền sẽ thu trong năm học tới, trong đó trọng tâm là việc đăng ký cho con học các môn liên kết – phụ huynh sẽ tích chọn vào ô "đồng ý" hoặc "không đồng ý".

Tôi không hiểu nhà trường sẽ làm gì với kết quả khảo sát này? Kết quả thu về phản ánh được điều gì khi chỉ có hai lựa chọn cho một cái danh sách gồm rất nhiều khoản dự kiến sẽ thu. Là một phụ huynh, liệu tôi có thể dũng cảm chọn "không đồng ý"? Trong khi nếu cứ nhắm mắt đồng ý hoàn toàn với các khoản thu như vậy cũng không cam tâm.

Năm học này, trường con tôi đưa thêm vài môn học mới (môn liên kết) vào giảng dạy, như: STEM, Kỹ năng sống, Công dân số... Những môn học này có khoản thu học phí đối với từng học sinh tính ra không đáng kể, chỉ khoảng 80.000 – 90.000 đồng cho 4 tiết, nhưng nếu nhân với sĩ số lớp (dao động từ 40 – 50 học sinh) thì chi phí cho một tiết học (45 phút) là không hề nhỏ. Và tính trên phạm vi toàn trường (40-50 lớp) con số này có thể lên đến hàng trăm triệu.

Trong khi đó, tôi không rõ, với những môn học này, khi triển khai thực tế, thầy cô (thuê ngoài trung tâm) sẽ phải đầu tư những gì (thời gian nghiên cứu, trang thiết bị, vật tư tiêu hao...)? Rõ ràng, chi phí này là không hợp lý nhưng phụ huynh chúng tôi lại không có cơ hội phản ánh nó qua phiếu khảo sát.

Thực tế, với cách làm như vậy, tôi nghĩ nhà trường cũng không quan tâm phụ huynh đồng ý cái gì và không đồng ý cái gì. Cái phiếu khảo sát này cũng chỉ là một phép thử lòng phụ huynh của em A, học lớp B mà thôi. Vậy thì tôi buộc phải chọn đáp án nào đó để con mình không bị thiệt thòi.

NTT