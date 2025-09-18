Đóng tiền học STEM khi chương trình đã có đủ

Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có bốn môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học, vậy tại sao còn phải học thêm STEM?

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Trường than vãn chương trình quá tải nhưng dạy thêm STEM, Kỹ năng sống". Nhà trường nên thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đó là giảng dạy theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nếu thấy có nội dung nào cần thiết hoặc không cần thiết thì hãy góp ý trực tiếp với Bộ để điều chỉnh thay vì tự ý liên kết với các tổ chức bên ngoài để giảng dạy có thu phí với học sinh của mình.

Hiện nay, vấn đề các trường tổ chức giảng dạy những chương trình liên kết với bên ngoài đang gây nhiều tranh cãi. Nếu cảm thấy những chương trình đó có ích cho học sinh thì tại sao các trường không giới thiệu các trung tâm có uy tín, và để học sinh cũng như phụ huynh tự quyết định, ai có nhu cầu thì tự đăng ký, thay vì đưa vào chương trình học trên lớp và thu tiền?

Đầu tiên phải hiểu thế nào là STEM? STEM là chương trình học tổng hợp bốn môn gồm: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Trong khi đó, hiện tại chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giảng dạy cả bốn bộ môn trên. Cái thiếu ở đây là sự kết hợp những môn học đó lại thành một khối thống nhất. Do đó, tôi không đồng ý nhà trường liên kết dạy ở đây là vì những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, nếu môn học này thật sự cần thiết, tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không đưa vào chương trình giảng dạy? Tại sao lại không dạy một môn tổng hợp (STEM) mà lại phải xé lẻ ra từng môn học riêng biệt? Còn nếu nói giáo viên không đủ trình độ để dạy thì hàng năm các thầy cô vẫn được đi học chuyên đề, nghiệp vụ nâng cao đó thôi.

Thứ hai, tại sao STEM không thuộc chương trình giảng dạy và đào của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà nhà trường và giáo viên lại thúc ép phụ huynh, học sinh đăng ký học? Liệu có lợi ích nhóm nào ở đây không?

Thứ ba, nhà trường không chỉ liên kết dạy mỗi STEM, mà còn các chương trình khác như: Kỹ năng sống, Tiếng Anh với người bản địa... Câu hỏi tương tự cũng là hiệu quả của các môn học này đến đâu? Và tại sao nhà trường không làm khâu kết nối học sinh của mình với các trung tâm uy tín thay vì đưa vào chương trình giảng dạy ngoài giờ trên lớp?

Tôi xin trích lại một đoạn trong mục tiêu Đổi mới chương trình dạy và học: "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo cơ hội, điều kiện để học sinh được phát triển toàn diện; đẩy mạnh giáo dục STEM/ STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học".

Ở đây, cái cần đẩy mạnh là kỹ năng STEM/ STEAM mà các môn trong chương trình đã và đang giảng dạy. Chứ không phải là đẩy mạnh liên kết với các trung tâm bên ngoài để dạy thêm cho học sinh.

Manh Ba