Tiền học cho con 1,8 triệu đồng một tháng vì bảy môn liên kết

Dù được hưởng chính sách miễn học phí, nhưng con tôi vẫn phải đăng ký học bảy môn liên kết, hết tổng cộng 1,8 triệu đồng một tháng.

'Con tôi đang học mầm non tại một trường công tại phường Kim Liên, Hà Nội. Dù được miễn học phí theo chính sách mới, nhưng con tôi vẫn phải đăng ký học bảy môn liên kết (Tiếng Anh, Vẽ, Múa, STEM, Kỹ năng sống, Gym kid, Toán tư duy), mất 1,8 triệu đồng. Đáng nói là hoạt động này nói là đăng ký tự nguyện nhưng gần như bắt buộc khi đầu năm họp phụ huynh, các cô giáo nói luôn là 'rất mong các phụ huynh tích cực đăng ký cho các con, để giảm tải áp lực trong giờ học chính, cô vui trò cũng vui'. Tôi thiết nghĩ ngành Giáo dục nên quản lý chặt việc học các môn liên kết này".

Đó là chia sẻ của độc giả Thobabieshouse xung quanh câu chuyện 'Học phí ngầm' trường công. Thời gian qua, dù có chính sách miễn học phí, nhưng nhiều trường công lập trên cả nước lại tổ chức các chương trình liên kết, kỹ năng, STEM - robotics, tiếng Anh tăng cường... có thu phí, xếp chung thời khóa biểu. Điều này gây nhiều khó khăn, áp lực cho các gia đình nghèo vì không đăng ký thì không thể đón con tan trường sớm, con sẽ ngồi đâu khi các bạn vẫn học, chưa kể nỗi lo con bị tách khỏi nhịp lớp.

Cùng chung tâm trạng bức xúc vì chương trình học liên kết bất hợp lý, bạn đọc Hoa Thuong Dang bình luận: "Mang tiếng miễn giảm học phí, nhưng năm ngoái, mỗi tháng bình quân tôi vẫn phải đóng 1,3 triệu tiền học, năm nay đóng 1,5 triệu. Nhà trường có gửi cho phụ huynh một văn bản lấy ý kiến về việc tự nguyện đăng ký cho con tham gia học liên kết. Thế nhưng, chẳng ai muốn con bị xa lánh, bị tách ra khỏi tập thể, nên đành bỏ ra vài trăm đến cả triệu đồng đăng ký cho con các môn: Tin học quốc tế, Kỹ năng sống, STEM, Tiếng Anh bổ trợ... Đây đều là những kỹ năng, kiến thức cần thiết, đáng lẽ phải có trong chương trình giáo dục chung, chứ không phải bắt phụ huynh phải bỏ tiền ra cho con học thêm".

Đặt dấu hỏi về chất lượng của việc dạy môn liên kết trong trường công lập, độc giả Khuongtatien nhận định: "Đồng ý rằng là các hình thức học liên kết với nhà trường ngoài chương trình học chính có thể hiểu ngầm là một cách giữ trẻ, vì không phải cha mẹ nào cũng có thể bỏ làm giữa giờ để về đón con sớm được. Nhưng việc học đó là học cái gì, chất lượng thực tế ra sao thì tôi chưa thấy nhà trường nêu rõ.

Tôi từng ý kiến điều này trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, nhưng GVCN cũng chỉ trả lời quanh co rằng sẽ trao đổi lại với lãnh đạo nhà trường và các trung tâm rồi giải thích sau. Thế nhưng, tới giờ, tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Một vấn đề nữa là cơ sở vật chất dạy học liệu có đảm bảo? Mang tiếng là liên kết với các trung tâm bên ngoài, nhưng việc dạy và học lại hoàn toàn diễn ra học trong phạm vi nhà trường vốn thiếu thốn trang thiết bị hiện đại".

Nói về chuyện dạy môn liên kết trong trường phổ thông, bạn đọc Comet Small kết lại: "Hoạt động dạy liên kết tạo ra sự bất bình đẳng ngay trong môi trường trường học công lập. Trường công được sinh ra để bảo đảm bình đẳng về cơ hội giáo dục; mọi hình thức học thêm mang tính chọn lọc, trả phí hay ưu tiên, nếu có, thì phải diễn ra bên ngoài hệ thống trường công, không thể lồng ghép vào đó.

Việc nhà trường phối hợp với các đơn vị bên ngoài để tổ chức những chương trình như vậy là không thỏa đáng, vì nó hợp thức hóa sự bất bình đẳng ngay trong không gian vốn phải trung lập và công bằng. Cần nhớ rằng trẻ em không có quyền tự quyết trong chuyện này; người quyết định là phụ huynh và nhà trường. Hệ quả là các em bị đẩy vào trạng thái tham gia hoặc không tham gia một cách hoàn toàn bị động, và sự khác biệt đó nhanh chóng biến thành phân tầng ngay trong lớp học.

Theo tôi, trong trường học phổ thông hiện nay có một số thứ cần được loại bỏ các mô hình liên kết ngoại khóa với nhà trường, các khóa học thêm và những buổi dã ngoại ngoài trường có thu phí. Những hoạt động này không thực sự cần thiết, nhưng lại làm phát sinh chi phí và tạo ra sự chênh lệch ngay trong môi trường giáo dục công lập.

Nếu làm được như vậy, chi phí của phụ huynh sẽ giảm đáng kể. Còn nhu cầu trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh thì hoàn toàn có thể tổ chức thông qua các câu lạc bộ trong nhà trường, trên tinh thần tự nguyện và không gắn với từng lớp học cụ thể. Học sinh yêu thích Toán có thể tham gia CLB Toán, tương tự với các môn Khoa học, Tiếng Anh có thể tham gia các nhóm học thuật phù hợp. Các hoạt động này có phạm vi toàn trường, không tạo áp lực so sánh hay phân tầng ngay trong lớp học".

Lê Phạm tổng hợp