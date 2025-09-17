Trường than vãn chương trình quá tải nhưng dạy thêm STEM, Kỹ năng sống

Trường con tôi thông báo dạy thêm các môn Tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học IC3, STEM, Kỹ năng sống... thúc giục phụ huynh đăng ký, đóng tiền.

Con tôi, năm nay vào lớp 6 công lập. Tôi đã thông báo cho nhà trường rằng "không đồng ý cho con học các môn ngoài chương trình như: Tiếng Anh với người nước ngoài, Tin học IC3, STEM, Kỹ năng sống...". Các môn học này phải đóng thêm học phí và trường tự đưa vào để dạy thêm cho học sinh, nhưng vẫn coi như là môn chính khóa, yêu cầu phụ huynh đăng ký, đóng tiền mà nhiều người không biết.

Thực ra, tôi không đồng ý cho con học không phải vì phải đóng thêm học phí. Mà vấn đề là bình thường cả giáo viên và nhà trường đều luôn miệng than vãn rằng chương trình sách giáo khoa quá nặng, thời gian học trên lớp không đủ để học sinh tiếp thu hết kiến thức, nên phải học thêm. Ấy vậy, mà giờ trường lại thêm các môn học không có trong chương trình vào để dạy nữa thì thử hỏi thời gian đâu để dạy và học?

Thứ hai, môn học Kỹ năng sống thực chất là gì? Tôi cho rằng những kiến thức này đã nằm trong nội dung môn học GDCD rồi. Vậy tại sao các trường không tập trung nâng cao chất lượng dạy môn này mà lại thay bằng một môn khác có cái tên kêu hơn để dạy thêm? Trước đây, các doanh nghiệp cũng hay có trào lưu cho nhân viên học khóa học thêm với tên gọi "Kỹ năng giao tiếp". Giờ các trường có vẻ cũng đang chạy theo phong trào này.

>> Tôi thương những đứa trẻ Việt ở Canada bị bắt đi học thêm tối ngày

Thứ ba, môn học Tin học IC3 và STEM có ý nghĩa gì? Có cần thiết cho các em học sinh học từ lớp 6 không? Tin học IC3 thực ra cũng là tin học cơ bản, trong khi chương trình chính khóa cũng có dạy Tin học rồi, vậy sao bắt học sinh học thêm? Rồi môn học STEM theo tôi hiểu cũng là dạy những kỹ năng thực hành về lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Vậy các trường có đủ đồ dùng để các em học sinh thực hành không? Hay chỉ học kiểu "cưỡi ngựa xem hoa"?

Còn môn Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tôi quát sát cũng chỉ là mời người nước ngoài vào dạy kết hợp với chơi mấy trò chơi bằng ngoại ngữ. Việc dạy và học như vậy thường chỉ dừng ở mức vui vẻ chứ không mang lại nhiều hiệu quả về mặt kiến thức cho học sinh. Tóm lại, học như vậy chỉ tốn thời gian mà không mang lại hiệu quả gì rõ rệt.

Ngành Giáo dục đang cải cách mạnh mẽ về nhiều mặt để nâng cao chất lượng. Do đó, tôi cho rằng các bậc phụ huynh cũng cần cương quyết loại bỏ những cái không cần thiết để việc học của con em mình đúng thực chất và đem lại hiệu quả.

Huy Trinh