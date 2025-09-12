Tinh hoàn ẩn hơn 30 năm mà không biết

TP HCMAnh Toàn, 31 tuổi, không có tinh trùng gây vô sinh, bác sĩ phát hiện do tinh hoàn ẩn bẩm sinh hơn 30 năm mà không biết.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, siêu âm phát hiện hai tinh hoàn của anh Toàn không ở dưới bìu mà nằm sâu trong ổ bụng. Bệnh lý này thường được phát hiện ở trẻ nam và được can thiệp khi còn nhỏ, hiếm khi xuất hiện ở nam giới trưởng thành. Nguyên nhân anh Toàn phát hiện muộn là do có khối thoát vị bẹn xuống đến bìu và việc sờ thấy khối phồng ở bìu nên lầm tưởng là tinh hoàn.

Trường hợp anh Toàn, nếu mổ tìm tinh trùng ngay, khả năng thành công sẽ không cao. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật hạ tinh hoàn phải cho bệnh nhân xuống môi trường nhiệt độ phù hợp nhằm khôi phục chức năng sinh tinh, giảm nguy cơ ung thư. Phần bên trái được cắt bỏ do cuống mạch máu nuôi ngắn, tránh nguy cơ hóa ác về sau.

Anh Toàn xuất viện sau một ngày, dự kiến sau khoảng 6 tháng được xét nghiệm tinh dịch đồ. Nếu vẫn vô tinh, bác sĩ sẽ vi phẫu tìm tinh binh trực tiếp từ mô tinh hoàn phải với khả năng thành công cao hơn.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật hạ tinh hoàn cho anh Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Bác sĩ Huy lưu ý trẻ bị dị tật tinh hoàn ẩn nên được phẫu thuật sớm (tốt nhất 6-18 tháng tuổi). Ở nam giới trưởng thành, tình trạng này thường được phát hiện khi thăm khám sức khỏe định kỳ, khám sinh sản hoặc đau tức ở vùng bẹn.

Người bệnh có thể bị vô sinh do nhiệt độ cao hơn trong khoang bụng làm tổn thương các tế bào sản xuất tinh trùng. Bệnh còn làm tăng nguy cơ ung thư, xoắn, thoái hóa, giảm kích thước và giảm chức năng tinh hoàn. Phương pháp điều trị chính là phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ chấn thương, tiện theo dõi và phát hiện sớm ung thư, đồng thời có thể phục hồi phần nào khả năng sinh sản cũng như bài tiết nội tiết tố nam.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi