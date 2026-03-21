Tim to bất thường nguy hiểm không?

Mẹ tôi mắc bệnh tim to, thường xuyên khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt dù uống thuốc đều đặn. Bệnh này có nguy hiểm không, làm thế nào điều trị dứt điểm? (Vũ, Đồng Nai)

Trả lời:

Bệnh tim to xảy ra khi tim lớn hơn so với bình thường do sự dày lên bất thường của thành tim hoặc kích thước buồng tim bị giãn ra. Đây có thể là tình trạng tạm thời hoặc vĩnh viễn, ảnh hưởng đến toàn bộ tim hoặc một phần nhất định. Nguyên nhân gây bệnh tim to thường do tổn thương tại cơ tim hoặc bất kỳ tình trạng nào buộc tim phải bơm máu mạnh hơn bình thường. Đôi khi, tim to và suy giảm chức năng mà không rõ nguyên nhân, gọi là bệnh cơ tim vô căn.

Một số nguyên nhân khiến tim to bao gồm bệnh tim bẩm sinh, nhồi máu cơ tim cấp, bệnh cơ tim, bệnh van tim, tràn dịch màng ngoài tim, tăng huyết áp, tăng áp động mạch phổi, thiếu máu. Tình trạng rối loạn chức năng tuyến giáp, thừa sắt trong cơ thể, bệnh amyloidosis tim, tập thể dục cường độ cao và kéo dài... cũng là nguyên nhân.

Bạn không nói rõ tiền sử bệnh của mẹ nên chưa thể xác định nguyên nhân gây bệnh tim to. Tuy nhiên dù là nguyên nhân nào, bệnh cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Suy tim: Đây là biến chứng phổ biến ở những người mắc tim to, thường gặp là suy tim trái và suy tim sung huyết. Khi cơ tim bị giãn ra, khả năng co bóp giảm khiến tim không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Tim phải làm việc nhiều hơn nhằm duy trì lưu lượng máu, dẫn đến suy yếu trầm trọng.

Cục máu đông ở các buồng tim: Tim to làm cản trở sự lưu thông của máu dễ khiến máu ứ đọng trong buồng tim, tạo điều kiện hình thành cục máu đông. Những cục máu đông này di chuyển theo dòng máu, gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thuyên tắc phổi...

Hở van tim: Tình trạng tim to có thể làm giãn vòng van hai lá và vòng van ba lá làm van đóng không kín, dẫn tới hở van tim.

Ngừng tim: Cơ tim dày, buồng tim giãn dễ gây ra rối loạn nhịp tim như rung nhĩ, ngoại tâm thu thất... Tim đập quá nhanh hoặc quá chậm gây triệu chứng ngất xỉu, trong trường hợp nghiêm trọng còn khiến tim ngừng hoạt động hoàn toàn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, ngừng tim đột ngột có nguy cơ gây tử vong. Tim to là nguyên nhân thường gặp gây đột tử ở người dưới 30 tuổi.

Việc điều trị tình trạng tim to phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Phương pháp phổ biến là dùng thuốc (các thuốc điều trị suy tim, thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp, thuốc làm loãng máu, thuốc ổn định nhịp tim...). Với những trường hợp thuốc không đủ để điều trị tim to, bác sĩ cân nhắc sử dụng thiết bị, phẫu thuật như đặt máy tạo nhịp tim, thay van tim, đặt stent động mạch vành, thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD), ghép tim...

Bác sĩ phẫu thuật sửa van hai lá cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu mẹ bạn uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ nhưng triệu chứng bệnh không cải thiện, thậm chí nặng lên, bạn nên đưa mẹ đi tái khám. Tránh để bệnh diễn tiến nặng gây ra biến chứng rối loạn nhịp tim, suy tim sung huyết... Người bệnh tim to cần thực hiện một số thay đổi trong lối sống như xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì luyện tập thường xuyên, kiểm soát huyết áp, mỡ máu, không hút thuốc lá, tránh chất kích thích...

ThS.BS Đinh Vũ Phương Thảo

Khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM